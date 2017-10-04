Dadaş atağı

GAYRİMENKUL ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Gelişen Kentler Zirvesi, Erzurum’da gerçekleşti. Kalkınma Bakanlığı’nın açıkladığı cazibe merkezleri programında yer alan Erzurum için hem yerli hem de yabancı yatırımcılarla görüşmeler başladı.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehrin bir kaç yıldır göç verdiğini ancak yeni yatırımlarla tersine döneceğini söyledi. Gayrimenkul, inşaat, turizm ve sanayi alanında yeni yatırımlara hazırlandıklarını belirten Sekmen, “Göreve geldiğimizden itibaren 2.5 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Şehrin tarihi yapılarını restore etmek ve gecekonduları dönüştürmek için çalışıyoruz. 2018 sonuna kadar bu kapsamda 2 bin konutu teslim edeceğiz. Ayrıca, sahip olduğumuz madenler sayesinde 6 milyar liralık sanayi tesisi yatırımı için müracaat geldi. Tüm bu yatırımlarla birlikte göç sorunun çözeceğiz. 3 yıl sonra Erzurum artık göç veren değil, göç alan bir şehir haline gelecek” açıklamasında bulundu. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da Erzurum’un Doğu’nun en büyük sanayi şehri olma yolunda ilerlediğini belirterek, “Gerek yerli gerek yabancı yatırımcılar fırsat varken Erzurum’a gelmeli. Fırsatı kaçıran üzülür” dedi.





Mehmet Sekmen



ROADSHOW BAŞLIYOR

Anadolu illerinin gelişimine katlı sağlamak ve bu illere yatırımcı çekmek içim çalıştıklarını belirten GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, “Türkiye sadece büyük şehirlerden ibaret değil. Topyekûn bir büyüme ve gelişime ihtiyaç var” dedi. Erzurumluların yarısından fazlasının İstanbul’da yaşadığını beliren Yetgin, “Oysa sahip olduğu konumuyla, başta kış turizmi olmak üzere, kültür, doğa ve termal turizmi gibi doğal zenginliklerin kenti Erzurum, çok daha fazlasını, çok daha iyisini hak ediyor” diye konuştu. Yetgin yakın zamanda birçok ilde roadshow yapacaklarına da dikkat çekti.



61 BİN KONUT GEREK

Zirve için hazırlanan Erzurum Yatırım Alanları Vizyon Raporuna göre şehirde 2023 yılına kadar 61 bin yeni konuta ihtiyaç var. Raporda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın şehirde 97.11 hektar alanı riskli ilan ettiği belirtildi.Bu alanda 4 bin 943 bina var. Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ise 24 bölgede dönüşüm için çalışıyor. Bu alanlarda 105 bin nüfus, 8 bin 100 bina var. Şehirde markalı konut oluşumlarının 2014 yılında başladığını belirten rapora göre konutların metrekare satış fiyatları bin 800 ile 2 bin 200 TL arasında değişiyor. Metropollerde bir konutun kendini amorti etme süresi 20 yılı bulurken bu rakam Erzurum’da 10 yıla kadar düşüyor. 2016’da nüfus artış hızının yüzde - 0.4 olduğu Erzurum’da 2023 yılında yaklaşık 800 bine ulaşacağı öngörülüyor.





Adnan Polat



HAPŞIRINCA YIKILACAK BİNALARIMIZ VAR

ZİRVEYE katılan Erzurumlu iş adamı ve Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, batıya endeksli gelişim nedeniyle yıllardır Doğu ve Güneydoğu illerinin yıllardır geri planda kaldığını belirtti. Polat, “Bugün Erzurum geleceği parlak bir il haline geldi. Ulaşım sorunu büyük ölçüde çözüldü. Bundan sonrası için de Erzurumlu iş adamlarına büyük görev düşüyor. Yerel yönetimin bu iş adamlarıyla birebir görüşmesi ve Erzurum’a çekmesi gerekiyor” dedi. Kentsel dönüşüm sürecine de değinen Polat, “Ülkedeki 20 milyon konutun yarısı yıkılıp yapılmadı. Bir hapşırıkta yıkılacak binalarımız var. Kentsel dönüşüm yasası doğru ama düzenlemeler gerek. Özel sektör dönüşüm için ek emsal istiyor. Bu da nüfusun 2 kat artması gerek. Devlet devreye girip yeni dönüşüm modelleri geliştirmeli. Erzurum’da da tablo benzer. Şehirde yapıların yüzde 60-70’i yenilenmeli. Erzurum’da yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı alanda dönüşüme ihtiyaç var” diye konuştu.