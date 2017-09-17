D&R’da bayrak değişimi

14 yıldır D&R CFO’luk görevini başarıyla yürüten Nurullah Aydın ise 2 Ekim 2017 tarihi itibari ile YAYSAT’da CFO olarak görev yapacak.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, 2016’dan beri D&R Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ahmet Coşar’a katkılarından dolayı teşekkür ederken Cem Eriç ve Erdinç Güzel’e de D&R’ın 20. yılında aldıkları bu yeni görevlerinde başarılar diledi.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olan Cem Eriç, Pamukbank, Unitim Grubu, İmteks A.Ş ve Kanyon Yönetim A.Ş gibi şirketlerde çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev yaptı. Cem Eriç halen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Merkezleri Derneği Başkan Yardımcılığı, İstanbul Shopping Fest Yönetim Kurulu Üyeliği, International Council of Shopping Centers Avrupa sürdürülebilirlik komite üyeliği ve İstanbul Modern icra kurulu üyeliğini de sürdürüyor. Eriç, 2015 yılında da Perakende Güneşi Ödüllerinde ‘En Başarılı Profesyonel Yönetici’ ödülünü aldı.

2 Ekim 2017 tarihi itibari ile D&R’da Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başlayacak olan Erdinç Güzel ise 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’nin ardından, 2007 yılında Harvard Business School Liderlik Gelişim Programı’ndan mezun oldu. Kariyerine 1997 yılında Deloitte Touche Tohmatsu’da başlayan Güzel, Çalık Holding, FIBA Perakende Grubu’nda üst düzey görevlerde bulundu. Güzel, 2012-2017 yılları arasında ise Turkven’in de ortaklığı bulunan Koton’da CFO olarak görev yaptı. Turkven’in Koton’un yüzde 50 alım süreçlerinde önemli rol oynamış olan Güzel, 2016 yılında Fortune Dergi’si tarafından en etkili 50 CFO listesine seçildi.