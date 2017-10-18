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    'D' harfini yazamayan çocuğa dayak isyan ettirdi

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 08:06 | Son Güncelleme:

    Adana’da bir ilkokulda birinci sınıf öğretmeni, tahtaya kaldırdığı öğrencisini ‘D’ harfini yazamadığı için dövdü.

    Bu sırada sınıftaki öğrencilerden birisi bu anları kameraya kaydedip, sosyal medyaya yüklemesiyle dayakçı öğretmene tepkiler çığ gibi büyüdü. Akşam gazetesinin haberine göre, Adana Valiliği, söz konusu görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

    TEPKİ YAĞIYOR: SENİN O ELİNİ KIRARLAR

    Bir çocuk annesi şarkıcı Demet Akalın, tokat görüntülerine isyan etti. Akalın, Twitter'da ''Senin elini kırarlar lan! Ondan sonra gel yok servisle okula gönder çocuğu. Böyle öğretmenlerin eline mi! Ben olsam kırardım elini!'' yazdı.

     

     

     

     

    Etiketler: dayak , okulda dayak , çocuğa şiddet
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