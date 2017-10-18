'D' harfini yazamayan çocuğa dayak isyan ettirdi

Bu sırada sınıftaki öğrencilerden birisi bu anları kameraya kaydedip, sosyal medyaya yüklemesiyle dayakçı öğretmene tepkiler çığ gibi büyüdü. Akşam gazetesinin haberine göre, Adana Valiliği, söz konusu görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

TEPKİ YAĞIYOR: SENİN O ELİNİ KIRARLAR

Bir çocuk annesi şarkıcı Demet Akalın, tokat görüntülerine isyan etti. Akalın, Twitter'da ''Senin elini kırarlar lan! Ondan sonra gel yok servisle okula gönder çocuğu. Böyle öğretmenlerin eline mi! Ben olsam kırardım elini!'' yazdı.