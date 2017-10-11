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    Çuvalda molotofkokteyli taşırken yakalandı

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
    11.10.2017 - 18:38 | Son Güncelleme:

    ADANA’da, yasadışı gösterilere katılan 16 yaşındaki S.O.’nun taşıdığı çuvalda 9 molotofkokteyli ele geçirildi.

    Merkez Seyhan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi’nde terör örgütü PKK yandaşlarınca yasadışı gösteri düzenlendi. Molotofkokteyli ve havai fişek atan göstericilere, polis ekipler müdahale etti. Ara sokaklara kaçan göstericilerden S.O. yakalandı.

    Çuvalda molotofkokteyli taşırken yakalandı

    Şüphelinin taşıdığı çuvalda 9 molotofkokteyli ele geçirildi. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine gelerek ele geçirilen malzemeleri inceleyip bilgi aldı. Gözaltına alınan S.O., Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.

    Etiketler: adana , pkk , eylem , molotofkokteyl
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