Çuvalda ceset

Yenidoğan Mahallesi Caner Sokak’ta hurda toplayıcılar dün sabah saat 08.30 sıralarında, her zamanki gibi sanayi çöplerini kontrol ederken, büyük bir çuvalın içerisine konulmuş bir erkek cesedi buldu.



Cesedin üzerindeki kıyafetler düzgündü. Polis cesette kurşun ya da bıçak yarası bulamadı. Morluklar vardı. İlk etapta darp izine benzese de ölüm morluğu oldukları da değerlendirildi. Yani tecrübeli polislere göre ceset birkaç günlük olabilirdi. Cesedin üzerinden kimliğini belirtir herhangi bir belge çıkmadı. Polis birkaç sokak mesafedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını topladı.