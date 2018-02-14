Çürük elmalar ayıklanacak

GAYRİMENKUL sektöründe 50 yıl deneyimi olan ve İstanbul İnşaatçılar Derneği Onursal Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, çarpıcı açıklamalar yaptı. “İşi bilen bilmeyen herkes bu işe geldi” diyen Aşçıoğlu, “Para yok, tecrübe yok ama cahil cesareti var. Firmaların yüzde 25 kurumsal ve tecrübeli, yüzde 75’i ise bu işe sadece para kazanayım diye gelenler. Tecrübe ve yeterlilik yok. Çok yakın zamanda bunlar elenecek. Çürük elmaların eleneceği döneme geldik. Avrupa Birliği’nde 35 bin müteahhit var, Türkiye’de 350 bin” dedi.

DÖNÜŞÜM SORUNU

Hürriyet’in gündeme getirdiği Fikirtepe’deki dönüşüm sorununa da değinen Aşçıoğlu, tecrübesiz firmalar ve hatalı sözleşmelerin işi çıkmaza soktuğunu belirtti. Aşçıoğlu, “Akla mantığa aykırı oranlar istedi vatandaş. 2-3 metrekare büyük ev için işi hiç bilmeyen firmalara imza verildi. Şimdi faturasını ödüyor. Mağdurlar için açıklama yapan bakanlık biz yaparız diyor. Bu çözüm değil. Önce vatandaş ve firma arasında olan anlaşma oranı düzenlenmeli, sonra işler yapabilecek firmalara devredilmeli. Yüzde 58 arsa sahibine verip bu iş yapılamaz. Bu oranla para kazanamayan da işi bırakıyor. Bakanlık arsa oranları için devreye girmeli. Bize projesini devretmek isteyenler var ama istemiyoruz” dedi.

YAPTIRAN DA HATALI

Fikirtepe’nin bir örnek olduğunu, tüm piyasada benzer sorunlar yaşandığını dile getiren Yaşar Aşçıoğlu, “Sadece yapan değil yaptıran da suçlu” dedi. Yapılan çalışmaların kentsel dönüşüm de olmadığını belirten Aşçıoğlu, “Kentsel dönüşüm falan yapmıyoruz. Yapısal dönüşüm bu iş” diye konuştu.

2 MİLYAR YATIRIM YOLDA

2017 yılını 228 milyon TL ciro ile kapadıklarını ve yüzde 7 büyüme gösterdiklerini belirten Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Aşçıoğlu, “Yaklaşık 2 milyar lira yatırımla 3 yeni proje planlıyoruz. Beykoz’da 575 dönüm villa yapacağız. Merter’de Tamek arsası olarak bilinen alanda hastane, ofis, üniversite olacak bir projemiz var” dedi. Firmanın diğer projesi ise Sarıyer’de kendi arsası üzerinde olacak. Söz konusu alanda bir gecekondu olduğunu beliren Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Aşçıoğlu, “4 yıldır uğraşıyoruz, kendi arsamızdaki gecekonduyu çıkaramıyoruz” dedi.

EN BÜYÜK RAKİP MEVDUAT

CENK Aşçıoğlu, gayrimenkul sektörünün mevduat faizleri sorunuyla karşı karşıya olduğunu vurgularken, tüketicinin parasını faize yatırmayı tercih ettiğini belirtti. Aşçıoğlu, “Vatandaş bakıyor proje zaten 2-3 yılda biter. Onun yerine bankaya yatırıyor. Yine konut kredisi faiz oranları da çok yüksek. Bizde banka kredisi kullanım oranı çok düşük. Onun yerine şirketten kullanmayı tercih ediyorlar” dedi.

DUBAİ ORTAKLIĞI DEVAM EDECEK

Dubai merkezli dünyanın önemli gruplarından Deyaar ile Dubai’de Midtown Selenium by Deyaar projesini geliştiren Aşçıoğlu, projenin yüzde 30’unu sattı. 2019 eylül ayında teslim edilmesi planlanan proje dışında ortakları ile yeni projeler için de görüştüklerini belirten Yaşar Aşçıoğlu, “Dubai Islamic Bank’ın da ortaklarının arasında bulunduğu halka açık bir firma olan Deyaar Grubu finans yapısı çok güçlü bir firma. Bölgedeki gelişmeleri, sorunları çok iyi biliyor. Bizimle gerek burada, gerek Avrupa’da proje geliştirmek istiyor” diye konuştu.