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    Cüneyt Mete kimdir? Kaç yaşındadır?

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 17:49 | Son Güncelleme:

    Cüneyt Mete kimdir, kaç yaşındadır sorusu birçok kişi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Oynadığı diziler ve canlandırdığı karakterlerle adından oldukça söz ettiren ve dikkat çeken oyuncu Cüneyt Mete kimdir? Kaç yaşındadır?

    Cüneyt Mete, 1970 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. 2006 yılında Unutma Beni dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Köprü, Yeni Evli , Kurtlar Vadisi, Kayıp Prenses dizilerinde rol almıştır. Beni Affet dizisinde canlandırdığı Cesur karakteri ile kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Cüneyt Mete, Atv ekranlarında yayınlanan başrolü Emrah ve Burcu Kıratlı’nın paylaştığı Aşk ve Mavi dizisinin kadrosunda yer almakta ve Cemal karakterini canlandırmaktadır.

    Etiketler: cüneyt mete kimdir , cüneyt mete kaç yaşında
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