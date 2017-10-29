Cumhuriyet’le birey olma imkanı bulduk

CUMHURİYET Bayramı kutlama programlarına az sayıda insanların katıldığını belirten Muavin Konsolos Erol Odabaş, “En büyük bayramımız olan cumhuriyet kutlamalarına bir kişi de katılsa, bizler bu kutlamaları yapmaya büyük bir azimle devam edeceğiz. Zira, cumhuriyet bize birey olma imkanını sağlamış, Türk milletinin ufkunu açmış, yaratıcı gücünü ortaya çıkarmış. Onu modern dünyanın kavram ve değerleriyle tanıştırmıştır. Cumhuriyet rejimi demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur” dedi.

Muavin Konsolos Erol Odabaş

BİRLİK OLURSAK BAŞARIRIZ

Yaşadığımız coğrafyada var olabilmenin, büyümenin güçlü ve mutlu olabilmenin yolunun birlik ve beraberlikle olabileceğini belirten Odabaş, “Aziz milletimiz gücünü ve bekasını sağlayan enerjisini birlik, beraberlik ve kardeşliğinden almaktadır” diye konuştu.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan için şehit olanları rahmetle, şükranla andığını belirten Odabaş, programa katılım sağlayan herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Program cumhuriyet şiirlerinin, halk türkülerinin okunmasıyla devam eden kutlama, İzmir Marşı’nın hep birlikte okunmasıyla son buldu.

Kutlamada programa katılan öğrencilere, AA Muhabiri Birol Tan tarafından Atatürk’ü anlatan kitaplar hediye edildi.