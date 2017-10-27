Cumhuriyet’in 94’üncü yılı için sergi

İlkokul öğrencileri ‘Yaşamak Cumhuriyetle Güzel’ sergisi açtı. Görsel Sanatlar Bölümü öğretmenlerinden öğrendiklerini kendi yetenekleri ve hayal güçleriyle birleştirerek birbirinden renkli tasarımlar ortaya çıkaran Uğur Koleji öğrencileri, okullarında açtıkları sergilerle resimlerini diğer öğrenci arkadaşlarının beğenisine sunuyor. Yeni dönemin ilk sergisi bu yıl Ataköy A Plus Alışveriş Merkezi’nde açıldı.

Atatürk’e ait en özel fotoğrafların da kullanıldığı guaj boyayla yapılan resimlerde cumhuriyetin sağladığı demokrasi, özgürlük ve adalet gibi önemli kavramlar işlendi.

HERKESİ SERGİMİZE BEKLİYORUZ

Sanatın çocuklara erken yaşta kazandırdığı vizyona dikkat çeken Okul Kurucusu Kemal Koçak, “Öğrencilerimiz Cumhuriyet’imizin 94’üncü yılını emek vererek hazırladıkları resimlerle karşılamak istedi. Bizler bu noktada çalışmalarının daha geniş kitleler tarafından görülebilmesi için destek olduk ve sergilerini alışveriş merkezinde açmalarını sağladık. Resimlerinin orada herkese açık sergileniyor olması çocuklarımızı çok heyecanlandırıyor. Oraya giden herkes resimleri görüyor, eminim böylesine Cumhuriyet’e bağlı çocuklar gördükleri için bizler gibi onlar da gururlanıyordur. Herkesi sergimize bekliyoruz” dedi.