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    Cumhuriyet'e Yıldırım davası

    AA
    11.11.2017 - 00:08 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım ve oğulları Erkan ile Bülent Yıldırım, Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde yayınlanan haberlerde kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle, gazete aleyhine 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

    Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesi, Off-shore yatırımların açıklandığı ve “Paradise Papers” (Cennet Belgeleri) adı verilen belgelerde, Binali Yıldırım’ın iki oğlu ve akrabalarının şirketleri olduğuna ilişkin haberlere yer vermişti.

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , gazetehaberleri
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