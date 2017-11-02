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Cumhuriyetçilerin vergi tasarısı bugün açıklanıyor

REUTERS
02.11.2017 - 12:37 | Son Güncelleme:

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler önerdikleri vergi kesintilerini nasıl karşılayacakları konusunda kendi içlerinde anlaşmazlığa rağmen, yeni bir vergi tasarısını bugün açıklamaları bekleniyor. Tasarının açıklanması bir gün ertelenerek bugüne bırakılmıştı.

Milletvekilleri 10 yılda 6 trilyon dolara ulaşacak vergi kesintisi öngören önlemeler planladılar ancak bu kesintilerin nasıl karşılanacağını muhtemelen belirtmeyecekler.

Temsilciler Meclisi vergi kurulu Başkanı Kevin Brady'e tasarının kurumlar vergisini yüzde 35'ten yüzde 20'ye düşüren kalıcı bir kesintiyi içerip içermediği sorulduğunda, "Amacımız bu ve bunu başarmak için birkaç adım atmak gerekecek..." dedi.

Lobi çevreleri, Cumhuriyetçilerin vergi kesintileri karşılayacak geliri nerede bulacakları konusunda görüş birliğine varamadıklarını ve bu nedenle şirket vergilerini ancak geçici olarak azaltabileceklerini söylediler.

Danışmanlarıyla Beyaz Saray'da dün yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Trump, "Yarın büyük çaplı vergi indirimleri ve reformları açıklayacağız" dedi.

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi liderleri ve vergi kurulu üyeleri bugün Beyaz Saray'da Trump ile görüşecekler.

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