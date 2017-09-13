Cumhuriyetçi senatör Cruz, Twitter'da porno beğendi

Çok geçmeden geri alınan beğeniyle ilgili olarak açıklama yapan Cruz, olayın sorumluluğunu yardımcılarına yükledi ve bir yanlışlık olduğunu vurguladı.

ABD'de 16 Kasım 2016 başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti'den aday olan ama Donald Trump'a kaybeden senatör Ted Cruz dün resmi hesabından @SexuallPosts adlı Twitter hesabından yayınlanan bir pornografik içeriği beğendi.

Her ne kadar Cruz beğenisini kısa süre içinde geri alsa da olayın ekran görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

​Çok geçmeden Cruz'un iletişim direktörü Catherine Frazier'den söz konusu tweet'le ilgili açıklama geldi. ​Frazier attığı tweet'te "@tedcruz hesabından gönderilmiş olan çirkin tweet görevliler tarafından kaldırılmış ve Twitter'a rapor edilmiştir" ifadelerini kullandı.