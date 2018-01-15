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    ‘Cumhuriyet tarihinde 3. dönem başlayacak’

    Umut ERDEM/OSMANİYE
    15.01.2018 - 02:20 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhuriyet tarihimizde üçüncü bir dönemin başlayacağı kesinleşmiştir. 2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iyice oturması, kurum ve kurallarıyla yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir” dedi.

    Osmaniye’de ‘Devlet Bahçeli Alt Geçidi Temel Atma’ ve ‘Masal Parkı’ açılış törenlerine katılan Bahçeli, özetle şunları söyledi: “1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 1946 yılında çok partili siyasi hayata geçişiyle birlikte kuruluş sürecini tamamlamıştır. 1946 yılından sonraki dönemdeyse demokrasisini darbelere rağmen olgunlaştırmış, gelişim sürecini perçinlemiş, gücünü pekiştirmiştir. 2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iyice oturması, kurum ve kurallarıyla yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir. Bizim kaygımız ülkemizdir.

    ŞAŞKINA ÇEVİRECEĞİZ

    Varsın şer odakları işbirlikçileriyle beraber kaos umsunlar. Bütün ucuz hesaplarınızı boşa çıkaracağız, alayınızı şaşkına çevireceğiz. Kandil’in peşine takılanların, FETÖ’nün dümen suyuna girenlerin, HDP’yle ortaklık planı yapanların, milletin yani cumhurun ittifakından rahatsız olması, iblisin sevaptan rahatsız olması kadar normaldir. Bunlar her kılığa girerler, herkesle haşır neşir olurlar, ama bir türlü Türk milletine sevgi ve sadakatle bağlı olmanın ne demek olduğunu anlayamazlar.” 

    Etiketler: gazetehaberleri
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