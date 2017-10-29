Cumhuriyet ruhu dimdik ayakta

CUMHURİYET’in 94’üncü yıldönümü törenleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânının Anıtkabir’i ziyaretiyle başladı. Törenler için Anıtkabir’de yoğun güvenlik önlemi alındı. Girişe x-ray cihazları konulurken, rütbeli askerlerin kimlik kartlarına özel cihazla eşleştirme yapıldı. Avluda askerler ve öğrencilerin beklediği alan da polis bariyerleriyle kapatıldı. Anıtkabir çevresine de zırhlı akrep araçları yerleştirildi. Erdoğan, Anıtkabir’de TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yüksek yargı organlarının başkanları ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile tokalaştı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra yağmur altında Aslanlı Yol’dan geçerek, Atatürk’ün mozolesine geldi. Erdoğan’ın, ay-yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Erdoğan Cumhurbaşkanlığı’na geçip kutlamaları kabul etti. Beştepe’deki törene Kılıçdaroğlu katılmadı.

15 TEMMUZ DESTANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk’ün mozolesine çiçek bıraktıktan sonra Misak-ı Milli kulesine geçti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, bugün ağır bedeller ödeyerek sahip olduğumuz son devletimiz cumhuriyetimizin 94. yıldönümünü büyük bir heyecanla idrak ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, her satırı kahramanlıklarla, her safhası fedakârlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. İstiklal Harbi’mizi zaferle taçlandıran, cumhuriyetimize hayat veren ruh hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz Destanı olarak geçen şanlı direniş, bu ruh ve iradenin tüm ülke sathında tecessüm etmiş halidir. Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıldönümünü kutlarken, başta zat-ı aliniz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere, gazilerimizin hatıralarını saygıyla yad ediyor, şehitlerimize rahmet diliyoruz. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”