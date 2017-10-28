Cumhuriyet mesajları

“İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. 15 Temmuz ihaneti karşısında, milletimizin 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş, işte bu ruhun ifadesidir. Manşetlerle, tezgâhlarla, üzerimize salınan piyonlarla çarpışa çarpışa, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.”



DAHA GÜÇLÜ BİR ÜLKE

Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye Cumhuriyeti bugün her zamankinden daha güçlü, daha kararlı bir ülkedir. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kast eden hiçbir terör faaliyeti, darbe teşebbüsü, finansal ve medyatik saldırı hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır.



YAŞASIN CUMHURİYET

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Hukukun üstünlüğü yerine, üstünlerin hukukunu kurmaya çalışan, milletin egemenliğini bir dikta egemenliğine dönüştürmek isteyenler başaramayacaktır. Özgürlük ve bağımsızlık karakteri olmuş, Cumhuriyetimize aşık vatandaşlarımız kalıcı huzura demokrasi, adalet ve huzur talebiyle ulaşacaktır. Yaşasın Cumhuriyet!



İLELEBET VAR OLACAK

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Önünü kesmeye hiçbir hainin gücü yetmeyecektir. Cumhur, Cumhuriyetine sahip çıkacaktır.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: TSK, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve zor şartlar içinde dünyanın takdirine hakkıyla layık olmak niteliği kazanan ordumuzun kahramanlığı’ sözünde ifade ettiği üzere, asil milletimizin sevgi ve güvenine layık olabilmek için faaliyetlerini azimle, gayretle sürdürmektedir.