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    Cumhuriyet için 24 saat aralıksız sahnede kaldılar

    DHA
    29.10.2017 - 10:59 | Son Güncelleme:

    İzmir'de Konak Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği ’Cumhuriyet’e Saygı’ etkinliğine katılan İzmirli 35 tiyatro topluluğu, 24 saat kesintisiz sahneye çıktı.

    Cumhuriyet’in ilanın 94’üncü yıl dönümü tüm İzmir’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Konak Belediyesi, ’Cumhuriyet’e Saygı’ etkinliği düzenledi. İzmir’deki 35 tiyatro topluluğundan sanatçılar Cumhuriyet için 24 saat aralıksız sahneye çıktı.

    27 Ekim Cuma günü Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki İsmail Sivri Heykeli önünde kurulan sahnede saat 20.00’de başlayan gösteriler, 28 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’ye kadar hiç ara vermeden sürdü. Etkinliğe destek veren 35 tiyatro topluluğu arka arkaya sergilediği gösterilerle sahneyi hiç boş bırakmadı.

    Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde kurulan sahnede ilk gösteri 27 Ekim Cuma günü saat 20.00’de başladı.

    Büyük ilgi gören 'Cumhuriyet’e Saygı’ etkinliğini izleyenler arasında Konak Belediye Başkanı CHP’li Sema Pekdaş da vardı. Pekdaş, Bu etkinliğin fikri tiyatro sanatçılarından geldi. Bize ’Bu sene Cumhuriyet’i kutlamayı daha coşkulu yapalım, sanat adına da Cumhuriyeti kutlayalım’ dediler. Cumhuriyet’e saygı için 24 saat sahnede nöbet tutmak istediklerini söylediler. Biz de bunu seve seve kabul ettik" dedi

    Etiketler: 94. yıl , Mustafa Kemal Atatürk
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