Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cumhuriyet gazetesi davasında flaş tahliye

    Cumhuriyet gazetesi davasında flaş tahliye

    Damla GÜLER
    29.12.2017 - 15:23 | Son Güncelleme:

    Cumhuriyet gazetesi yazarları ve çalışanlarının yargılandığı dava kapsamında tutuklu olan gazetenin muhasebe çalışanı Emre İper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Mor Beyin” programının altına yerleştirilen programları kullanmaları nedeniyle iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilen 11 bin 480 kişiden biri olduğu tespitiyle tahliye edildi.

    Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper tutukluluğun 267. gününde tahliye edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği tahliye kararında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendilerine, “Çok acele-Günlü Dağıtımlı” ibareli yazı gönderildiğini ve yazı ekinde yer alan listede adı olan kişilerin kasten Bylock kullanmadığına dair tespit yer aldığı belirtildi.

    Mahkeme delil durumunun Emre İper lehine değiştiğini, tutukluluğun bu aşamadan sonra zorunlu tedbir olarak görülemeyeceğini ve suç vasfının değişme ihtimalinin bulunmasını göz önüne alarak tahliye kararı verdi.

    Cumhuriyet gazetesi davası Pazartesi günü yapılmış ve tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı verilmemişti.

     

    Etiketler: mor beyin programı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri