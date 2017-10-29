Cumhuriyet duruşması öncesi 365 aydın, yazar ve sanatçıdan ortak imza

Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında 365 gündür tutuklu yargılanan gazeteciler Murat Sabuncu, Akın Atalay, Ahmet Şık ve Emre İper’in özgürlüğüne kavuşması için aralarında aydın, yazar, sanatçı ve gazetecinin olduğu 365 kişi imza kampanyası başlattı.
İmza kampanyasına destek veren isimler Taksim Hill Otel’de bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. İmzacılar arasında, Sezen Aksu, Ara Güler, Banu Güven, Ezel Akay, Zülfü Livaneli, Korkut Boratav, Ümit Kıvanç, Nevşin Mengü, Özgür Müftüoğlu, Menderes Samancılar, Kani Beko, Arif Sağ, Gülriz Sururi, Doğan Tılıç, Barış İnce, Cezmi Ersöz, Fadime Göktepe, Fehim Taştekin, Fatih Polat ,İsmail Saymaz, Müjde Ar, Levent Üzümcü, Yetvart Danzikyan, Cahit Berkay gibi isimler yer alıyor.
Anayasa Hukuku Hocası Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Dışarıdaki Gazeteciler’den Ertuğrul Mavioğlu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Gülsüm Kav, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve Avukat Gülendam Şan Karabulutlar’ın konuşmacı olduğu Taksim Hill Otel’deki basın toplantısına çok sayıda gazeteci, yazar, sanatçı, hukukçu ve politikacı katıldı.
Hazırlanan ortak metni okuyan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Cumhuriyet Gazetesi’nin yönetici, yazar ve çizerlerinin 31 Ekim 2016 tarihinde başlayan operasyonla gözaltına alındığını ve 5 Kasım’da tutuklandığını anımsatarak,“İddianame adı altında mahkemeye sunulan metin, somut dayanaklardan tümüyle yoksun olduğu kadar suç ve cezanın yasallığı ilkesini de açıkça çiğnemekte, ülkedeki ‘hukuk güvenliğini’de ayaklar altına almaktadır. Cumhuriyet Gazetesi davası, bir gazetenin asli faaliyeti olan habercilikten suç üretmeye çalışmak dışında bir anlam taşımamaktadır”dedi. Cumhuriyet davası sürdükçe halkın haber alma ve haber olma hakkı, ifade ve basın özgürlüğünün tehdit altında olacağını, ekmek, su kadar gerekli olan hakikati dillendiren tüm gazeteci, yazar ve aydınların hedef olmaya devam edeceğini vurgulayan Durakoğlu, “Hukuk dışı bir yargılama sürdürülerek cezaevinde tutulan Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Emre İper’in ve sadece gazetecilik yaptıkları için cezaevinde tutulan tüm gazetecilerin özgürlüklerinin bir an önce iade edlimesini talep ediyoruz” diye konuştu.
KABOĞLU: YARGILANMASI GEREKENLER YARGILANMIYOR
Mehmet Durakoğlu’nun açıklamasının ardından söz alan Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, özellikle OHAL’de adil yargılanma hakkının çok daha önemli olduğunu söyledi. OHAL’in 2019 yılına kadar uzatılacağını kaydeden Kaboğlu, “Mahkemelerde esas yargılanması gereken darbeciler, cemaatçiler yerine bu suçla ilgisi olmayan kişiler yargılanıyor. Tüm bu süreçler işlerken Türkiye’de üç şey değişmiyor. Çevre tahribatı, eğitimin dinselleşmesi ve muhaliflerin sindirilmeye çalışılması”ifadelerini kullandı. TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da hukukçular, gazeteciler, hekimler, insan hakları mücadelesi yürütenlerin hakikat arayışının doğrudan bir parçası olduğunu dile getirerek, “150’den fazla gazeteci tutuklu, 150 binden fazla kamu emekçisi ihraç edildi. Bir arada durmak çok önemli. Bu ‘açık cezaevini’ tümüyle özgür bir ortam haline dönüştürmek gerekiyor” dedi.
GERÇEKLER SAKLANMAK İSTENİYOR
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Gülsüm Kav ise Türkiye’nin ifade özgürlüğünde gerilere gittiğini belirterek, “Özgür basın haktır diyoruz. Bu da en çok kadınların hakkıdır. Nüfusun yarısını ilgilendiren gerçekleri saklamak istiyorlar, halkın bu gerçekleri öğrenme hakkını kadınlarla ilgili olan gerçekleri saklamak istiyorlar. Kadınlar kendini ifade etmek istediği için şiddete mağruz kalıyor. Gazeteciler bunu dile getirdikleri için de cezalandırılıyor” diye konuştu. Avukat Gülendam Şan Karabulut ise Adalet Nöbeti’ni anımsatarak,“Karabulut, Adalet Nöbeti’nin ilkine savcının emriyle müdahale edildi. Saldırıya rağmen ertesi hafta katılımcı sayısını arttı. Bu dayanışma hem tutuklu gazetecileri kamuoyunda görünür kıldı hem siyasi iktidar üzerinde baskı aracı oldu hem de tutuklu gazeteciler için büyük moral destek oldu. Yargılananlar gazetecidir. Gazetecilik faaliyeti suç ile ilişkilendirilemez”dedi. Gazeteci Ertuğrul Mavuoğlu da onlarca gazeteci tutsakken kimsenin özgür kalamayacağını söyledi. Basın toplantısı, Kadıköy’de yapılan eylemin görüntülerinden oluşan sinevizyon gösterimiyle sona erdi.
İMZA ATAN İSİMLER ŞÖYLE:
Abdullah Aydın - Eğitimci
Abdullah Demirbaş - Eğitimci
Adnan Çoker - Ressam
Ahmet Aykaç - Akademisyen
Ahmet İnsel - Akademisyen
Ahmet Özmen - Yazar
Ahmet Tan - Yazar
Ahmet Telli - Şair
Ahmet Türk
Ahmet Ümit - Yazar
Akın Atauz - Yazar
Akın Birdal
Akın Olgun - Yazar
Akif Kurtuluş - Şair
Alev Er - Gazeteci, yazar
Ali Çerkezoğlu - Doktor
Aki Ekber Kayış - Müzisyen
Ali Ergin Demirhan - Gazeteci
Ali Uçansu - Diş Hekimi
Ali Uğur Çağal - Artvin Baro Başkanı
Alper Turgut - Gazeteci
Ara Güler
Arif Mardini - Akademisyen
Arif Sağ - Müzisyen
Arzu Çerkezoğlu - Doktor
Arzu Yılmaz - Akademisyen
Aslı Aydıntaşbaş - Yazar
Atilla Candır - SDD Başkanı
Atilla Göktürk - Akademisyen
Ayça Söylemez - Gazeteci
Aydın Çıngı - Yazar
Aydın Selcen - Yazar
Ayşe Buğra - Akademisyen
Ayşe Erzan - Akademisyen
Ayşe Kulin - Yazar
Ayşegül Devecioğlu - Yazar
Ayşegül Tözeren - Şair
Ayşen Aksakal - Yazar
Ayşenur Arslan - Gazetec
Babür Atilla - Sodev Başkanı
Bağış Erten - Gazeteci
Banu Güven - Gazeteci
Barbaros Şansal - Modacı
Barış Atay - Oyuncu
Barış İnce - Gazeteci
Barış Yıldırım - Tunceli Baro Başkanı
Belkıs Akkale - Müzisyen
Belma Fırat - Yazar
Beral Madra - Küratör
Berat Günçikan - Gazeteci
Berhan Şimşek - Oyuncu
Beril Eyüboğlu - Çevirmen
Berrin Simavlıoğlu - Çizer
Betül Mardin - Halkla İlişkiler Uzmanı
Beyza Üstün - Akademisyen
Burcu Karakaş - Gazeteci
Burcu Sarak - Müzisyen
Burhan Sönmez - Yazar
Burhan Şenatalar - Akademisyen
Burhan Şeşen - Müzisyen
Bülent Mumay - Gazeteci
Bülent Özdoğan - Gazeteci
Büşra Ersanlı - Akademisyen
Cahit Berkay - Müzisyen
Cahit Kayra - Siyasetçi, yazar
Canan Kaftancıoğlu - Toplumsal Bellek Platformu
Candan Yıldız - Gazeteci
Celal Korkut Yıldırım - TÜSES Başkanı
Celalettin Can - 78'liler Vakfı Sözcüsü
Cem Kızılcec - Editör
Cem Ozil - Elektrik Mühendisi
Cem Yılmaz - Müzik yapımcısı
Cengiz Aktar - Akademisyen
Cengiz Alp - Doktor
Cengiz Hakkı Zariç - Şair
Cengiz Murat Özgünay - İş insanı
Ceren Sözeri - Akademisyen
Ceyda Karan - Yazar
Cezmi Ersöz - Şair
Cihangir İslam - Akademisyen
Cihangir Yalçınkaya - Mimar
Çiğdem Anad - Gazeteci
Defne Halman - Oyuncu
Deniz Koloğlu - Müzik Direktörü
Deniz Türkali - Oyuncu
Doğan Akın - Gazeteci
Doğan Bermek - Mimar
Doğan Tılıç - Gazeteci
Ece Temelkuran - Yazar
Ece Zereycan - Gazeteci
Edip Akbayram - Müzisyen
Ekrem Dönmez - Hatay Baro Başkanı
Elif Ilgaz - Gazeteci
Elif Yılmaz - Gazeteci
Elmas Eren - Cumartesi Annesi
Emel Korkmaz - Anne
Emin İgüs - Müzisyen
Emin Koramaz - TMMOB Genel Başkanı
Emine Ocak - Cumartesi Annesi
Emine Uşaklıgil - Yazar
Ercan İpekçi - Gazeteci
Ercan Karakaş
Ercan Kesal - Oyuncu
Erdal Atabek -Yazar
Erdal Erzincan - Müzisyen
Erdinç Ergenç - Gazeteci
Ergin Yıldızoğlu - Yazar
Erinç Yeldan - Akademisyen
Erk Acarer - Gazeteci
Erol Katırcıoğlu - Akademisyen
Erol Kızılelma - Denizci
Erol Önderoğlu - Gazeteci
Ersin Salman - Reklamcı
Ertuğrul Mavioğlu - Gazeteci
Esra Arsan - Akademisyen
Esra Mungan - Akademisyen
Eşber Yağmurdereli
Eylem Altınel - Doktor
Eylem Koçyiğit - Çizer
Ezel Akay - Yönetmen
Ezgi Başaran - Gazeteci
Ezgi Cankurtan - Gazeteci
Fadime Göktepe - Anne
Faruk Eren - Gazeteci
Fatih Polat - Gazeteci
Fatih Kanat - Yazar
Fatmagül Berktay - Akademisyen
Fatoş Güney
Fehim Caculi - İşletmeci
Fehim Işık - Gazeteci
Fehim Taştekin - Gazeteci
Ferhan Şensoy - Oyuncu
Ferhat Tunç - Müzisyen
Feryal Öney - Müzisyen
Ferzan Özpetek - Yönetmen
Fikret Başkaya - Yazar
Fikret Kuşkan - Oyuncu
Gaye Boralıoğlu - Yazar
Genco Erkal - Oyuncu
Gençay Gürsoy - Akademisyen
Gökçer Tahincioğlu - Gazeteci
Gökhan Durmuş - Gazeteci
Gülhan Türkay - Akademisyen
Gülriz Sururi - Oyuncu
Gülseren Onanç - İş insanı
Gülsüm Elvan - Anne
Gülsüm Kav - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
Gülşah Karadağ - Gazeteci
Gülşen İşeri - Gazeteci
Gülten Kaya - Müzik yapımcısı
Gürhan Ertür - İletişim danışmanı
Gürkan Altun - Bursa Baro Başkanı
Gürol Sözen - Ressam
H. Neşe Özgen - Akademisyen
Hacer Ansal - Akademisyen
Hakan Canduran - Ankara Baro Başkanı
Hakan Tahmaz - Yazar
Hakkı Özdal - Gazeteci
Hale Soygazi - Oyuncu
Halil Ergün - Oyuncu
Halil Yavuz Ertürk - Ressam
Haluk Hepkon - Yayıncı
Hamide Yiğit - Yazar
Hanife Yıldız - Cumartesi Annesi
Hasan Cemal - Gazeteci
Hasan Güreliler - İş insanı
Hüseyin Aykol - Gazeteci
Hüseyin Tahmaz - Gazeteci
Hüseyin Turan - Müzisyen
İbrahim Aydın - Gazeteci
İbrahim Kaboğlu - Akademisyen
İdris Akyüz - Gazeteci
İhsan Eliaçık - Yazar
İlhan Taşçı - Gazeteci
İlkay Akkaya - Müzisyen
İnci Hekimoğlu - Gazeteci
İrfan Aktan - Gazeteci
İrfan Değirmenci - TV Habercisi
İsmail Saymaz - Gazeteci
Kani Beko - DİSK Genel Başkanı
Karin Karakaşlı - Gazeteci
Kasım Akbaş - Akademisyen
Kasım Yeter - Ressam
Kemal Can - Gazeteci
Kemal Göktaş - Gazeteci
Kerem Altıparmak - Akademisyen
Kerem Kekeç - Müzisyen
Korkut Boratav - Akademisyen
Korkut Ertürk - Akademisyen
Kumru Başer - Gazeteci
Kumru Toktamış - Akademisyen
Kuvvet Lordoğlu - Akademisyen
Levent Akçasu - Mühendis
Levent Üzümcü - Oyuncu
Mazlum Çimen - Müzisyen
Mehmet Durakoğlu - İstanbul Baro Başkanı
Mehmet Gözcü - Yayıncı
Mehmet Karlı - Akademisyen
Mehmet Türkay - Akademisyen
Mehmet Y. Yılmaz - Gazeteci
Mehtap Doğan - Gazeteci
Mehveş Evin - Gazeteci
Melda Onur - SHD Başkanı
Melek Ulagay Taylan - Belgeselci
Menderes Samancılar - Oyuncu
Meral Tamer - Gazeteci
Mete Tapan - Akademisyen
Metin Bakkalcı - Doktor
Mevlüt İlgen - Psikolog
Mine Kırıkkanat - Yazar
Mine Söğüt - Yazar
Muammer Keskin - Mali müşavir
Mukaddes Orçun - Gazeteci
Mural Başol - Çizer
Murat Belge - Yazar
Murat Timur - Van Baro Başkanı
Murat Uyurkulak - Yazar
Mustafa Atalay - Muhasebeci
Mustafa Elveren - Eğitimci
Mustafa Gazalcı - Yazar
Mustafa Karadağ - Hukukçu
Mustafa Paçal - Sendikacı
Mustafa Sönmez - Ekonomist
Mücella Yapıcı - Mimar
Müjde Ar - Oyuncu
Nadire Mater - Gazeteci
Nalan Çelik - Yazar
Namık Koyuncu - Şair
Nazan Özcan - Gazeteci
Nazar Büyüm - Yazar
Nazım Alpman - Gazeteci
Nebil Özgentürk - Belgeselci
Necdet Saraç - Yazar
Necmiye Alpay - Dilbilimci
Nergiz Ovacık - Mühendis
Nesrin Nas - Akademisyen
Nesteren Davutoğlu - İletişim danışmanı
Neşe Erdilek - Sosyolog
Nevin Sungur - Gazeteci
Nevşin Mengü - Gazeteci
Nevzat Onaran - Gazeteci
Nida Karabol - Yapımcı
Nihat Durak - Yönetmen
Nihat Falay - Akademisyen
Nil Mutluer - Yazar
Nilgün Ongan - Akademisyen
Nilüfer Tapan - Akademisyen
Nimet Tanrıkulu - İnsan Hakları Aktivisti
Nur Sürer - Oyuncu
Nurcan Baysal - Yazar
Nurettin Öztatar - Gazeteci
Oktay Belli - Arkeolog
Onur Akın - Müzisyen
Orhan Alkaya - Oyuncu
Orhan Bursalı - Yazar
Orhan Pamuk - Yazar
Orhan Silier - Tarihçi
Osman Elbek - Doktor
Osman Ulagay - Gazeteci
Oya Başak - Akademisyen
Oya Baydar - Yazar
Oya Ersoy - Halkevleri Başkanı
Ozan Açıktan - Yönetmen
Öget Tanör - Akademisyen
Ömer Esrun - Diplomat
Ömer Faruk Gergerlioğlu - Doktor
Ömer Laçiner - Yazar
Ömer Madra- Yazar
Ömür Çınar Elçi - Akademisyen
Özcan Alper - Yönetmen
Özgür Mumcu - Yazar
Özgür Müftüoğlu - Akademisyen
Özlem Yüzak - Yazar
Öztürk Türkoğlu - İHD Genel Başkanı
Pınar Türenç - Gazeteci
Polat Balkan - Antalya Baro Başkanı
Ragıp Duran - Gazeteci
Rahmi Saltuk - Müzisyen
Rahmi Yıldırım - Gazeteci
Reis Çelik - Yönetmen
Reyan Tuvi - Yönetmen
Rıdvan Turan - Doktor
Rıza Türmen - Diplomat
Romina Özipekçi - TV Programcısı
Rona Aybay - Akademisyen
Sadık Gürbüz - Müzisyen
Sadun Sönmez - İş insanı
Samet Mengüç - Doktor
Saruhan Oluç - Gazeteci
Sedat Ergin - Gazeteci
Selçuk Erez - İstanbul Tabip Odası Başkanı
Sema Bayraktar - Akademisyen
Sema Bulutsuz - Akademisyen
Semih Sökmen - Yayıncı
Sema Somersan - Gazeteci
Serap Aksoy - Oyuncu
Serra Yılmaz - Oyuncu
Seivç Erbulak - Oyuncu
Sezen Aksu - Müzisyen
Sibel Özbudun - Akademisyen
Sibel Yerdeniz - Yazar
Sinan Taşçı - Çizer
Suavi - Müzisyen
Süha Oğuzerten - Akademisyen
Süleyman Çelebi - Sendikacı
Şenar Yurdatapan - Müzisyen
Şebnem Korur Fincancı - Akademisyen
Şebnem Sönmez - Oyuncu
Şeniz Pamuk - Psikolog
Şerif Turgut - Gazeteci
Şeyda Ozil - Akademisyen
Şükran Soner - Yazar
Şükrü Küçükşahin - Gazeteci
Tanıl Bora - Yazar
Tarık Tolunay - Çizer
Tatyos Bebek - Diş Hekimi
Tayfun Atay - Yazar
Temel Demirer - Yazar
Teoman Madra - Fotoğraf sanatçısı
Tilbe Saran - Oyuncu
Timur Soykan - Gazeteci
Tolga Sağ - Müzisyen
Tuğçe Tatari - Gazeteci
Tuğrul Keskin - Şair
Tuna Çelik - Gazeteci
Turan Akbaş - Yazar
Türkcan Baykal - Doktor
Uğur Yücel - Oyuncu
Ümit Kıvanç - Yazar
Ünsal Ünlü - Gazeteci
Vecdi Erbay - Gazeteci
Vecdi Sayar - Eleştirmen
Vedat Sakman - Müzisyen
Veli Küçük - Adana Baro Başkanı
Volkan Yosunlu - Oyuncu
Yakup Kepenek - Akademisyen
Yalçın Dal - Siyaset bilimci
Yalçın Sadak - ELeştirmen
Yaprak Zihnioğlu - Yazar
Yaşar Kartoğlu - Sanat yönetmeni
Yavuz Çelenk - Mimar
Yavuz Oğhan - Gazeteci
Yeşim Ustaoğlu - Yönetmen
Yetvart Danzikyan - Gazeteci
Yıldıray Çınar - Çizer
Yıldız Say - Akademisyen
Yılmaz Odabaşı - Şair
Yunus Tonkuş - Heykeltraş
Yusuf Doğan - Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı
Yusuf Karataş - Gazeteci
Yücel Tunca - Fotoğraf sanatçısı
Yüksek Selek - Eğitimci
Zafer Aydın - Yazar
Zafer Kazan - Sakarya Baro Başkanı
Zehra Arat - Akademisyen
Zeki Tombak - Yazar
Zeynep Erdim - Gazeteci
Zeynep Oral - Yazar
Zeynep Özatalay - Çizer
Zeynep Tanbay - Koreograf
Ziya Yergök - Gazeteci
Zulal - Ressam
Zülfü Livaneli - Müzisyen