Cumhuriyet duruşması öncesi 365 aydın, yazar ve sanatçıdan ortak imza

Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında 365 gündür tutuklu yargılanan gazeteciler Murat Sabuncu, Akın Atalay, Ahmet Şık ve Emre İper’in özgürlüğüne kavuşması için aralarında aydın, yazar, sanatçı ve gazetecinin olduğu 365 kişi imza kampanyası başlattı.

İmza kampanyasına destek veren isimler Taksim Hill Otel’de bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. İmzacılar arasında, Sezen Aksu, Ara Güler, Banu Güven, Ezel Akay, Zülfü Livaneli, Korkut Boratav, Ümit Kıvanç, Nevşin Mengü, Özgür Müftüoğlu, Menderes Samancılar, Kani Beko, Arif Sağ, Gülriz Sururi, Doğan Tılıç, Barış İnce, Cezmi Ersöz, Fadime Göktepe, Fehim Taştekin, Fatih Polat ,İsmail Saymaz, Müjde Ar, Levent Üzümcü, Yetvart Danzikyan, Cahit Berkay gibi isimler yer alıyor.

Anayasa Hukuku Hocası Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Dışarıdaki Gazeteciler’den Ertuğrul Mavioğlu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Gülsüm Kav, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve Avukat Gülendam Şan Karabulutlar’ın konuşmacı olduğu Taksim Hill Otel’deki basın toplantısına çok sayıda gazeteci, yazar, sanatçı, hukukçu ve politikacı katıldı.

Hazırlanan ortak metni okuyan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Cumhuriyet Gazetesi’nin yönetici, yazar ve çizerlerinin 31 Ekim 2016 tarihinde başlayan operasyonla gözaltına alındığını ve 5 Kasım’da tutuklandığını anımsatarak,“İddianame adı altında mahkemeye sunulan metin, somut dayanaklardan tümüyle yoksun olduğu kadar suç ve cezanın yasallığı ilkesini de açıkça çiğnemekte, ülkedeki ‘hukuk güvenliğini’de ayaklar altına almaktadır. Cumhuriyet Gazetesi davası, bir gazetenin asli faaliyeti olan habercilikten suç üretmeye çalışmak dışında bir anlam taşımamaktadır”dedi. Cumhuriyet davası sürdükçe halkın haber alma ve haber olma hakkı, ifade ve basın özgürlüğünün tehdit altında olacağını, ekmek, su kadar gerekli olan hakikati dillendiren tüm gazeteci, yazar ve aydınların hedef olmaya devam edeceğini vurgulayan Durakoğlu, “Hukuk dışı bir yargılama sürdürülerek cezaevinde tutulan Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Emre İper’in ve sadece gazetecilik yaptıkları için cezaevinde tutulan tüm gazetecilerin özgürlüklerinin bir an önce iade edlimesini talep ediyoruz” diye konuştu.

KABOĞLU: YARGILANMASI GEREKENLER YARGILANMIYOR

Mehmet Durakoğlu’nun açıklamasının ardından söz alan Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, özellikle OHAL’de adil yargılanma hakkının çok daha önemli olduğunu söyledi. OHAL’in 2019 yılına kadar uzatılacağını kaydeden Kaboğlu, “Mahkemelerde esas yargılanması gereken darbeciler, cemaatçiler yerine bu suçla ilgisi olmayan kişiler yargılanıyor. Tüm bu süreçler işlerken Türkiye’de üç şey değişmiyor. Çevre tahribatı, eğitimin dinselleşmesi ve muhaliflerin sindirilmeye çalışılması”ifadelerini kullandı. TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da hukukçular, gazeteciler, hekimler, insan hakları mücadelesi yürütenlerin hakikat arayışının doğrudan bir parçası olduğunu dile getirerek, “150’den fazla gazeteci tutuklu, 150 binden fazla kamu emekçisi ihraç edildi. Bir arada durmak çok önemli. Bu ‘açık cezaevini’ tümüyle özgür bir ortam haline dönüştürmek gerekiyor” dedi.

GERÇEKLER SAKLANMAK İSTENİYOR

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Gülsüm Kav ise Türkiye’nin ifade özgürlüğünde gerilere gittiğini belirterek, “Özgür basın haktır diyoruz. Bu da en çok kadınların hakkıdır. Nüfusun yarısını ilgilendiren gerçekleri saklamak istiyorlar, halkın bu gerçekleri öğrenme hakkını kadınlarla ilgili olan gerçekleri saklamak istiyorlar. Kadınlar kendini ifade etmek istediği için şiddete mağruz kalıyor. Gazeteciler bunu dile getirdikleri için de cezalandırılıyor” diye konuştu. Avukat Gülendam Şan Karabulut ise Adalet Nöbeti’ni anımsatarak,“Karabulut, Adalet Nöbeti’nin ilkine savcının emriyle müdahale edildi. Saldırıya rağmen ertesi hafta katılımcı sayısını arttı. Bu dayanışma hem tutuklu gazetecileri kamuoyunda görünür kıldı hem siyasi iktidar üzerinde baskı aracı oldu hem de tutuklu gazeteciler için büyük moral destek oldu. Yargılananlar gazetecidir. Gazetecilik faaliyeti suç ile ilişkilendirilemez”dedi. Gazeteci Ertuğrul Mavuoğlu da onlarca gazeteci tutsakken kimsenin özgür kalamayacağını söyledi. Basın toplantısı, Kadıköy’de yapılan eylemin görüntülerinden oluşan sinevizyon gösterimiyle sona erdi.

İMZA ATAN İSİMLER ŞÖYLE:

Abdullah Aydın - Eğitimci

Abdullah Demirbaş - Eğitimci

Adnan Çoker - Ressam

Ahmet Aykaç - Akademisyen

Ahmet İnsel - Akademisyen

Ahmet Özmen - Yazar

Ahmet Tan - Yazar

Ahmet Telli - Şair

Ahmet Türk

Ahmet Ümit - Yazar

Akın Atauz - Yazar

Akın Birdal

Akın Olgun - Yazar

Akif Kurtuluş - Şair

Alev Er - Gazeteci, yazar

Ali Çerkezoğlu - Doktor

Aki Ekber Kayış - Müzisyen

Ali Ergin Demirhan - Gazeteci

Ali Uçansu - Diş Hekimi

Ali Uğur Çağal - Artvin Baro Başkanı

Alper Turgut - Gazeteci

Ara Güler

Arif Mardini - Akademisyen

Arif Sağ - Müzisyen

Arzu Çerkezoğlu - Doktor

Arzu Yılmaz - Akademisyen

Aslı Aydıntaşbaş - Yazar

Atilla Candır - SDD Başkanı

Atilla Göktürk - Akademisyen

Ayça Söylemez - Gazeteci

Aydın Çıngı - Yazar

Aydın Selcen - Yazar

Ayşe Buğra - Akademisyen

Ayşe Erzan - Akademisyen

Ayşe Kulin - Yazar

Ayşegül Devecioğlu - Yazar

Ayşegül Tözeren - Şair

Ayşen Aksakal - Yazar

Ayşenur Arslan - Gazetec

Babür Atilla - Sodev Başkanı

Bağış Erten - Gazeteci

Banu Güven - Gazeteci

Barbaros Şansal - Modacı

Barış Atay - Oyuncu

Barış İnce - Gazeteci

Barış Yıldırım - Tunceli Baro Başkanı

Belkıs Akkale - Müzisyen

Belma Fırat - Yazar

Beral Madra - Küratör

Berat Günçikan - Gazeteci

Berhan Şimşek - Oyuncu

Beril Eyüboğlu - Çevirmen

Berrin Simavlıoğlu - Çizer

Betül Mardin - Halkla İlişkiler Uzmanı

Beyza Üstün - Akademisyen

Burcu Karakaş - Gazeteci

Burcu Sarak - Müzisyen

Burhan Sönmez - Yazar

Burhan Şenatalar - Akademisyen

Burhan Şeşen - Müzisyen

Bülent Mumay - Gazeteci

Bülent Özdoğan - Gazeteci

Büşra Ersanlı - Akademisyen

Cahit Berkay - Müzisyen

Cahit Kayra - Siyasetçi, yazar

Canan Kaftancıoğlu - Toplumsal Bellek Platformu

Candan Yıldız - Gazeteci

Celal Korkut Yıldırım - TÜSES Başkanı

Celalettin Can - 78'liler Vakfı Sözcüsü

Cem Kızılcec - Editör

Cem Ozil - Elektrik Mühendisi

Cem Yılmaz - Müzik yapımcısı

Cengiz Aktar - Akademisyen

Cengiz Alp - Doktor

Cengiz Hakkı Zariç - Şair

Cengiz Murat Özgünay - İş insanı

Ceren Sözeri - Akademisyen

Ceyda Karan - Yazar

Cezmi Ersöz - Şair

Cihangir İslam - Akademisyen

Cihangir Yalçınkaya - Mimar

Çiğdem Anad - Gazeteci

Defne Halman - Oyuncu

Deniz Koloğlu - Müzik Direktörü

Deniz Türkali - Oyuncu

Doğan Akın - Gazeteci

Doğan Bermek - Mimar

Doğan Tılıç - Gazeteci

Ece Temelkuran - Yazar

Ece Zereycan - Gazeteci

Edip Akbayram - Müzisyen

Ekrem Dönmez - Hatay Baro Başkanı

Elif Ilgaz - Gazeteci

Elif Yılmaz - Gazeteci

Elmas Eren - Cumartesi Annesi

Emel Korkmaz - Anne

Emin İgüs - Müzisyen

Emin Koramaz - TMMOB Genel Başkanı

Emine Ocak - Cumartesi Annesi

Emine Uşaklıgil - Yazar

Ercan İpekçi - Gazeteci

Ercan Karakaş

Ercan Kesal - Oyuncu

Erdal Atabek -Yazar

Erdal Erzincan - Müzisyen

Erdinç Ergenç - Gazeteci

Ergin Yıldızoğlu - Yazar

Erinç Yeldan - Akademisyen

Erk Acarer - Gazeteci

Erol Katırcıoğlu - Akademisyen

Erol Kızılelma - Denizci

Erol Önderoğlu - Gazeteci

Ersin Salman - Reklamcı

Ertuğrul Mavioğlu - Gazeteci

Esra Arsan - Akademisyen

Esra Mungan - Akademisyen

Eşber Yağmurdereli

Eylem Altınel - Doktor

Eylem Koçyiğit - Çizer

Ezel Akay - Yönetmen

Ezgi Başaran - Gazeteci

Ezgi Cankurtan - Gazeteci

Fadime Göktepe - Anne

Faruk Eren - Gazeteci

Fatih Polat - Gazeteci

Fatih Kanat - Yazar

Fatmagül Berktay - Akademisyen

Fatoş Güney

Fehim Caculi - İşletmeci

Fehim Işık - Gazeteci

Fehim Taştekin - Gazeteci

Ferhan Şensoy - Oyuncu

Ferhat Tunç - Müzisyen

Feryal Öney - Müzisyen

Ferzan Özpetek - Yönetmen

Fikret Başkaya - Yazar

Fikret Kuşkan - Oyuncu

Gaye Boralıoğlu - Yazar

Genco Erkal - Oyuncu

Gençay Gürsoy - Akademisyen

Gökçer Tahincioğlu - Gazeteci

Gökhan Durmuş - Gazeteci

Gülhan Türkay - Akademisyen

Gülriz Sururi - Oyuncu

Gülseren Onanç - İş insanı

Gülsüm Elvan - Anne

Gülsüm Kav - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Gülşah Karadağ - Gazeteci

Gülşen İşeri - Gazeteci

Gülten Kaya - Müzik yapımcısı

Gürhan Ertür - İletişim danışmanı

Gürkan Altun - Bursa Baro Başkanı

Gürol Sözen - Ressam

H. Neşe Özgen - Akademisyen

Hacer Ansal - Akademisyen

Hakan Canduran - Ankara Baro Başkanı

Hakan Tahmaz - Yazar

Hakkı Özdal - Gazeteci

Hale Soygazi - Oyuncu

Halil Ergün - Oyuncu

Halil Yavuz Ertürk - Ressam

Haluk Hepkon - Yayıncı

Hamide Yiğit - Yazar

Hanife Yıldız - Cumartesi Annesi

Hasan Cemal - Gazeteci

Hasan Güreliler - İş insanı

Hüseyin Aykol - Gazeteci

Hüseyin Tahmaz - Gazeteci

Hüseyin Turan - Müzisyen

İbrahim Aydın - Gazeteci

İbrahim Kaboğlu - Akademisyen

İdris Akyüz - Gazeteci

İhsan Eliaçık - Yazar

İlhan Taşçı - Gazeteci

İlkay Akkaya - Müzisyen

İnci Hekimoğlu - Gazeteci

İrfan Aktan - Gazeteci

İrfan Değirmenci - TV Habercisi

İsmail Saymaz - Gazeteci

Kani Beko - DİSK Genel Başkanı

Karin Karakaşlı - Gazeteci

Kasım Akbaş - Akademisyen

Kasım Yeter - Ressam

Kemal Can - Gazeteci

Kemal Göktaş - Gazeteci

Kerem Altıparmak - Akademisyen

Kerem Kekeç - Müzisyen

Korkut Boratav - Akademisyen

Korkut Ertürk - Akademisyen

Kumru Başer - Gazeteci

Kumru Toktamış - Akademisyen

Kuvvet Lordoğlu - Akademisyen

Levent Akçasu - Mühendis

Levent Üzümcü - Oyuncu

Mazlum Çimen - Müzisyen

Mehmet Durakoğlu - İstanbul Baro Başkanı

Mehmet Gözcü - Yayıncı

Mehmet Karlı - Akademisyen

Mehmet Türkay - Akademisyen

Mehmet Y. Yılmaz - Gazeteci

Mehtap Doğan - Gazeteci

Mehveş Evin - Gazeteci

Melda Onur - SHD Başkanı

Melek Ulagay Taylan - Belgeselci

Menderes Samancılar - Oyuncu

Meral Tamer - Gazeteci

Mete Tapan - Akademisyen

Metin Bakkalcı - Doktor

Mevlüt İlgen - Psikolog

Mine Kırıkkanat - Yazar

Mine Söğüt - Yazar

Muammer Keskin - Mali müşavir

Mukaddes Orçun - Gazeteci

Mural Başol - Çizer

Murat Belge - Yazar

Murat Timur - Van Baro Başkanı

Murat Uyurkulak - Yazar

Mustafa Atalay - Muhasebeci

​Mustafa Elveren - Eğitimci

​Mustafa Gazalcı - Yazar

​Mustafa Karadağ - Hukukçu

​Mustafa Paçal - Sendikacı

​Mustafa Sönmez - Ekonomist

​Mücella Yapıcı - Mimar

Müjde Ar - Oyuncu

Nadire Mater - Gazeteci

Nalan Çelik - Yazar

Namık Koyuncu - Şair

Nazan Özcan - Gazeteci

Nazar Büyüm - Yazar

Nazım Alpman - Gazeteci

Nebil Özgentürk - Belgeselci

Necdet Saraç - Yazar

Necmiye Alpay - Dilbilimci

Nergiz Ovacık - Mühendis

Nesrin Nas - Akademisyen

Nesteren Davutoğlu - İletişim danışmanı

Neşe Erdilek - Sosyolog

Nevin Sungur - Gazeteci

Nevşin Mengü - Gazeteci

Nevzat Onaran - Gazeteci

Nida Karabol - Yapımcı

Nihat Durak - Yönetmen

Nihat Falay - Akademisyen

Nil Mutluer - Yazar

Nilgün Ongan - Akademisyen

Nilüfer Tapan - Akademisyen

Nimet Tanrıkulu - İnsan Hakları Aktivisti

Nur Sürer - Oyuncu

Nurcan Baysal - Yazar

Nurettin Öztatar - Gazeteci

Oktay Belli - Arkeolog

Onur Akın - Müzisyen

Orhan Alkaya - Oyuncu

Orhan Bursalı - Yazar

Orhan Pamuk - Yazar

Orhan Silier - Tarihçi

Osman Elbek - Doktor

Osman Ulagay - Gazeteci

Oya Başak - Akademisyen

Oya Baydar - Yazar

Oya Ersoy - Halkevleri Başkanı

Ozan Açıktan - Yönetmen

Öget Tanör - Akademisyen

Ömer Esrun - Diplomat

Ömer Faruk Gergerlioğlu - Doktor

Ömer Laçiner - Yazar

Ömer Madra- Yazar

Ömür Çınar Elçi - Akademisyen

Özcan Alper - Yönetmen

Özgür Mumcu - Yazar

Özgür Müftüoğlu - Akademisyen

Özlem Yüzak - Yazar

Öztürk Türkoğlu - İHD Genel Başkanı

Pınar Türenç - Gazeteci

Polat Balkan - Antalya Baro Başkanı

Ragıp Duran - Gazeteci

Rahmi Saltuk - Müzisyen

Rahmi Yıldırım - Gazeteci

Reis Çelik - Yönetmen

Reyan Tuvi - Yönetmen

Rıdvan Turan - Doktor

Rıza Türmen - Diplomat

Romina Özipekçi - TV Programcısı

Rona Aybay - Akademisyen

Sadık Gürbüz - Müzisyen

Sadun Sönmez - İş insanı

Samet Mengüç - Doktor

Saruhan Oluç - Gazeteci

Sedat Ergin - Gazeteci

Selçuk Erez - İstanbul Tabip Odası Başkanı

Sema Bayraktar - Akademisyen

Sema Bulutsuz - Akademisyen

Semih Sökmen - Yayıncı

Sema Somersan - Gazeteci

Serap Aksoy - Oyuncu

Serra Yılmaz - Oyuncu

Seivç Erbulak - Oyuncu

Sezen Aksu - Müzisyen

Sibel Özbudun - Akademisyen

Sibel Yerdeniz - Yazar

Sinan Taşçı - Çizer

Suavi - Müzisyen

Süha Oğuzerten - Akademisyen

Süleyman Çelebi - Sendikacı

Şenar Yurdatapan - Müzisyen

Şebnem Korur Fincancı - Akademisyen

Şebnem Sönmez - Oyuncu

Şeniz Pamuk - Psikolog

Şerif Turgut - Gazeteci

Şeyda Ozil - Akademisyen

Şükran Soner - Yazar

Şükrü Küçükşahin - Gazeteci

Tanıl Bora - Yazar

Tarık Tolunay - Çizer

Tatyos Bebek - Diş Hekimi

Tayfun Atay - Yazar

Temel Demirer - Yazar

Teoman Madra - Fotoğraf sanatçısı

Tilbe Saran - Oyuncu

Timur Soykan - Gazeteci

Tolga Sağ - Müzisyen

Tuğçe Tatari - Gazeteci

Tuğrul Keskin - Şair

Tuna Çelik - Gazeteci

Turan Akbaş - Yazar

Türkcan Baykal - Doktor

Uğur Yücel - Oyuncu

Ümit Kıvanç - Yazar

Ünsal Ünlü - Gazeteci

Vecdi Erbay - Gazeteci

Vecdi Sayar - Eleştirmen

Vedat Sakman - Müzisyen

Veli Küçük - Adana Baro Başkanı

Volkan Yosunlu - Oyuncu

Yakup Kepenek - Akademisyen

Yalçın Dal - Siyaset bilimci

Yalçın Sadak - ELeştirmen

Yaprak Zihnioğlu - Yazar

Yaşar Kartoğlu - Sanat yönetmeni

Yavuz Çelenk - Mimar

Yavuz Oğhan - Gazeteci

Yeşim Ustaoğlu - Yönetmen

Yetvart Danzikyan - Gazeteci

Yıldıray Çınar - Çizer

Yıldız Say - Akademisyen

Yılmaz Odabaşı - Şair

Yunus Tonkuş - Heykeltraş

Yusuf Doğan - Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı

Yusuf Karataş - Gazeteci

Yücel Tunca - Fotoğraf sanatçısı

Yüksek Selek - Eğitimci

Zafer Aydın - Yazar

Zafer Kazan - Sakarya Baro Başkanı

Zehra Arat - Akademisyen

Zeki Tombak - Yazar

Zeynep Erdim - Gazeteci

Zeynep Oral - Yazar

Zeynep Özatalay - Çizer

Zeynep Tanbay - Koreograf

Ziya Yergök - Gazeteci

Zulal - Ressam

Zülfü Livaneli - Müzisyen