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    Cumhuriyet duruşması öncesi 365 aydın, yazar ve sanatçıdan ortak imza

    Hürriyet Haber
    29.10.2017 - 20:20 | Son Güncelleme:

    Cumhuriyet yazar, yönetici ve çalışanlarının tutuklanmasının 1.yılında aralarında avukatlar, sanatçılar, gazeteciler ve akademisyenlerinde bulunduğu 365 kişi tutuklu bulunan Akan Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Emre İper’in serbest bırakılmasını istedi.

    Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında 365 gündür tutuklu yargılanan gazeteciler Murat Sabuncu, Akın Atalay, Ahmet Şık ve Emre İper’in özgürlüğüne kavuşması için aralarında aydın, yazar, sanatçı ve gazetecinin olduğu 365 kişi imza kampanyası başlattı.

    İmza kampanyasına destek veren isimler Taksim Hill Otel’de bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. İmzacılar arasında, Sezen Aksu, Ara Güler, Banu Güven, Ezel Akay, Zülfü Livaneli, Korkut Boratav, Ümit Kıvanç, Nevşin Mengü, Özgür Müftüoğlu, Menderes Samancılar, Kani Beko, Arif Sağ, Gülriz Sururi, Doğan Tılıç, Barış İnce, Cezmi Ersöz, Fadime Göktepe, Fehim Taştekin, Fatih Polat ,İsmail Saymaz, Müjde Ar, Levent Üzümcü, Yetvart Danzikyan, Cahit Berkay gibi isimler yer alıyor.

    Anayasa Hukuku Hocası Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Dışarıdaki Gazeteciler’den Ertuğrul Mavioğlu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Gülsüm Kav, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve Avukat Gülendam Şan Karabulutlar’ın konuşmacı olduğu Taksim Hill Otel’deki basın toplantısına çok sayıda gazeteci, yazar, sanatçı, hukukçu ve politikacı katıldı.

    Hazırlanan ortak metni okuyan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Cumhuriyet Gazetesi’nin yönetici, yazar ve çizerlerinin 31 Ekim 2016 tarihinde başlayan operasyonla gözaltına alındığını ve 5 Kasım’da tutuklandığını anımsatarak,“İddianame adı altında mahkemeye sunulan metin, somut dayanaklardan tümüyle yoksun olduğu kadar suç ve cezanın yasallığı ilkesini de açıkça çiğnemekte, ülkedeki ‘hukuk güvenliğini’de ayaklar altına almaktadır. Cumhuriyet Gazetesi davası, bir gazetenin asli faaliyeti olan habercilikten suç üretmeye çalışmak dışında bir anlam taşımamaktadır”dedi. Cumhuriyet davası sürdükçe halkın haber alma ve haber olma hakkı, ifade ve basın özgürlüğünün tehdit altında olacağını, ekmek, su kadar gerekli olan hakikati dillendiren tüm gazeteci, yazar ve aydınların hedef olmaya devam edeceğini vurgulayan Durakoğlu, “Hukuk dışı bir yargılama sürdürülerek cezaevinde tutulan Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Emre İper’in ve sadece gazetecilik yaptıkları için cezaevinde tutulan tüm gazetecilerin özgürlüklerinin bir an önce iade edlimesini talep ediyoruz” diye konuştu.

    KABOĞLU: YARGILANMASI GEREKENLER YARGILANMIYOR

    Mehmet Durakoğlu’nun açıklamasının ardından söz alan Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, özellikle OHAL’de adil yargılanma hakkının çok daha önemli olduğunu söyledi. OHAL’in 2019 yılına kadar uzatılacağını kaydeden Kaboğlu, “Mahkemelerde esas yargılanması gereken darbeciler, cemaatçiler yerine bu suçla ilgisi olmayan kişiler yargılanıyor. Tüm bu süreçler işlerken Türkiye’de üç şey değişmiyor. Çevre tahribatı, eğitimin dinselleşmesi ve muhaliflerin sindirilmeye çalışılması”ifadelerini kullandı. TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da hukukçular, gazeteciler, hekimler, insan hakları mücadelesi yürütenlerin hakikat arayışının doğrudan bir parçası olduğunu dile getirerek, “150’den fazla gazeteci tutuklu, 150 binden fazla kamu emekçisi ihraç edildi. Bir arada durmak çok önemli. Bu ‘açık cezaevini’ tümüyle özgür bir ortam haline dönüştürmek gerekiyor” dedi.

    GERÇEKLER SAKLANMAK İSTENİYOR

    Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Gülsüm Kav ise Türkiye’nin ifade özgürlüğünde gerilere gittiğini belirterek, “Özgür basın haktır diyoruz. Bu da en çok kadınların hakkıdır. Nüfusun yarısını ilgilendiren gerçekleri saklamak istiyorlar, halkın bu gerçekleri öğrenme hakkını kadınlarla ilgili olan gerçekleri saklamak istiyorlar. Kadınlar kendini ifade etmek istediği için şiddete mağruz kalıyor. Gazeteciler bunu dile getirdikleri için de cezalandırılıyor” diye konuştu. Avukat Gülendam Şan Karabulut ise Adalet Nöbeti’ni anımsatarak,“Karabulut, Adalet Nöbeti’nin ilkine savcının emriyle müdahale edildi. Saldırıya rağmen ertesi hafta katılımcı sayısını arttı. Bu dayanışma hem tutuklu gazetecileri kamuoyunda görünür kıldı hem siyasi iktidar üzerinde baskı aracı oldu hem de tutuklu gazeteciler için büyük moral destek oldu. Yargılananlar gazetecidir. Gazetecilik faaliyeti suç ile ilişkilendirilemez”dedi. Gazeteci Ertuğrul Mavuoğlu da onlarca gazeteci tutsakken kimsenin özgür kalamayacağını söyledi. Basın toplantısı, Kadıköy’de yapılan eylemin görüntülerinden oluşan sinevizyon gösterimiyle sona erdi.

    İMZA ATAN İSİMLER ŞÖYLE:

    Abdullah Aydın - Eğitimci
    Abdullah Demirbaş - Eğitimci
    Adnan Çoker - Ressam
    Ahmet Aykaç - Akademisyen
    Ahmet İnsel - Akademisyen
    Ahmet Özmen - Yazar
    Ahmet Tan - Yazar
    Ahmet Telli - Şair
    Ahmet Türk
    Ahmet Ümit - Yazar
    Akın Atauz - Yazar
    Akın Birdal
    Akın Olgun - Yazar
    Akif Kurtuluş - Şair
    Alev Er - Gazeteci, yazar
    Ali Çerkezoğlu - Doktor
    Aki Ekber Kayış - Müzisyen
    Ali Ergin Demirhan - Gazeteci
    Ali Uçansu - Diş Hekimi
    Ali Uğur Çağal - Artvin Baro Başkanı
    Alper Turgut - Gazeteci
    Ara Güler
    Arif Mardini - Akademisyen
    Arif Sağ - Müzisyen
    Arzu Çerkezoğlu - Doktor
    Arzu Yılmaz - Akademisyen
    Aslı Aydıntaşbaş - Yazar
    Atilla Candır - SDD Başkanı
    Atilla Göktürk - Akademisyen
    Ayça Söylemez - Gazeteci
    Aydın Çıngı - Yazar
    Aydın Selcen - Yazar
    Ayşe Buğra - Akademisyen
    Ayşe Erzan - Akademisyen
    Ayşe Kulin - Yazar
    Ayşegül Devecioğlu - Yazar
    Ayşegül Tözeren - Şair
    Ayşen Aksakal - Yazar
    Ayşenur Arslan - Gazetec
    Babür Atilla - Sodev Başkanı
    Bağış Erten - Gazeteci
    Banu Güven - Gazeteci
    Barbaros Şansal - Modacı
    Barış Atay - Oyuncu
    Barış İnce - Gazeteci
    Barış Yıldırım - Tunceli Baro Başkanı
    Belkıs Akkale - Müzisyen
    Belma Fırat - Yazar
    Beral Madra - Küratör
    Berat Günçikan - Gazeteci
    Berhan Şimşek - Oyuncu
    Beril Eyüboğlu - Çevirmen
    Berrin Simavlıoğlu - Çizer
    Betül Mardin - Halkla İlişkiler Uzmanı
    Beyza Üstün - Akademisyen
    Burcu Karakaş - Gazeteci
    Burcu Sarak - Müzisyen
    Burhan Sönmez - Yazar
    Burhan Şenatalar - Akademisyen
    Burhan Şeşen - Müzisyen
    Bülent Mumay - Gazeteci
    Bülent Özdoğan - Gazeteci
    Büşra Ersanlı - Akademisyen
    Cahit Berkay - Müzisyen
    Cahit Kayra - Siyasetçi, yazar
    Canan Kaftancıoğlu - Toplumsal Bellek Platformu
    Candan Yıldız - Gazeteci
    Celal Korkut Yıldırım - TÜSES Başkanı
    Celalettin Can - 78'liler Vakfı Sözcüsü
    Cem Kızılcec - Editör
    Cem Ozil - Elektrik Mühendisi
    Cem Yılmaz - Müzik yapımcısı
    Cengiz Aktar - Akademisyen
    Cengiz Alp - Doktor
    Cengiz Hakkı Zariç - Şair
    Cengiz Murat Özgünay - İş insanı
    Ceren Sözeri - Akademisyen
    Ceyda Karan - Yazar
    Cezmi Ersöz - Şair
    Cihangir İslam - Akademisyen
    Cihangir Yalçınkaya - Mimar
    Çiğdem Anad - Gazeteci
    Defne Halman - Oyuncu
    Deniz Koloğlu - Müzik Direktörü
    Deniz Türkali - Oyuncu
    Doğan Akın - Gazeteci
    Doğan Bermek - Mimar
    Doğan Tılıç - Gazeteci
    Ece Temelkuran - Yazar
    Ece Zereycan - Gazeteci
    Edip Akbayram - Müzisyen
    Ekrem Dönmez - Hatay Baro Başkanı
    Elif Ilgaz - Gazeteci
    Elif Yılmaz - Gazeteci
    Elmas Eren - Cumartesi Annesi
    Emel Korkmaz - Anne
    Emin İgüs - Müzisyen
    Emin Koramaz - TMMOB Genel Başkanı
    Emine Ocak - Cumartesi Annesi
    Emine Uşaklıgil - Yazar
    Ercan İpekçi - Gazeteci
    Ercan Karakaş
    Ercan Kesal - Oyuncu
    Erdal Atabek -Yazar
    Erdal Erzincan - Müzisyen
    Erdinç Ergenç - Gazeteci
    Ergin Yıldızoğlu - Yazar
    Erinç Yeldan - Akademisyen
    Erk Acarer - Gazeteci
    Erol Katırcıoğlu - Akademisyen
    Erol Kızılelma - Denizci
    Erol Önderoğlu - Gazeteci
    Ersin Salman - Reklamcı
    Ertuğrul Mavioğlu - Gazeteci
    Esra Arsan - Akademisyen
    Esra Mungan - Akademisyen
    Eşber Yağmurdereli
    Eylem Altınel - Doktor
    Eylem Koçyiğit - Çizer
    Ezel Akay - Yönetmen
    Ezgi Başaran - Gazeteci
    Ezgi Cankurtan - Gazeteci
    Fadime Göktepe - Anne
    Faruk Eren - Gazeteci
    Fatih Polat - Gazeteci
    Fatih Kanat - Yazar
    Fatmagül Berktay - Akademisyen
    Fatoş Güney
    Fehim Caculi - İşletmeci
    Fehim Işık - Gazeteci
    Fehim Taştekin - Gazeteci
    Ferhan Şensoy - Oyuncu
    Ferhat Tunç - Müzisyen
    Feryal Öney - Müzisyen
    Ferzan Özpetek - Yönetmen
    Fikret Başkaya - Yazar
    Fikret Kuşkan - Oyuncu
    Gaye Boralıoğlu - Yazar
    Genco Erkal - Oyuncu
    Gençay Gürsoy - Akademisyen
    Gökçer Tahincioğlu - Gazeteci
    Gökhan Durmuş - Gazeteci
    Gülhan Türkay - Akademisyen
    Gülriz Sururi - Oyuncu
    Gülseren Onanç - İş insanı
    Gülsüm Elvan - Anne
    Gülsüm Kav - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
    Gülşah Karadağ - Gazeteci
    Gülşen İşeri - Gazeteci
    Gülten Kaya - Müzik yapımcısı
    Gürhan Ertür - İletişim danışmanı
    Gürkan Altun - Bursa Baro Başkanı
    Gürol Sözen - Ressam
    H. Neşe Özgen - Akademisyen
    Hacer Ansal - Akademisyen
    Hakan Canduran - Ankara Baro Başkanı
    Hakan Tahmaz - Yazar
    Hakkı Özdal - Gazeteci
    Hale Soygazi - Oyuncu
    Halil Ergün - Oyuncu
    Halil Yavuz Ertürk - Ressam
    Haluk Hepkon - Yayıncı
    Hamide Yiğit - Yazar
    Hanife Yıldız - Cumartesi Annesi
    Hasan Cemal - Gazeteci
    Hasan Güreliler - İş insanı
    Hüseyin Aykol - Gazeteci
    Hüseyin Tahmaz - Gazeteci
    Hüseyin Turan - Müzisyen
    İbrahim Aydın - Gazeteci
    İbrahim Kaboğlu - Akademisyen
    İdris Akyüz - Gazeteci
    İhsan Eliaçık - Yazar
    İlhan Taşçı - Gazeteci
    İlkay Akkaya - Müzisyen
    İnci Hekimoğlu - Gazeteci
    İrfan Aktan - Gazeteci
    İrfan Değirmenci - TV Habercisi
    İsmail Saymaz - Gazeteci
    Kani Beko - DİSK Genel Başkanı
    Karin Karakaşlı - Gazeteci
    Kasım Akbaş - Akademisyen
    Kasım Yeter - Ressam
    Kemal Can - Gazeteci
    Kemal Göktaş - Gazeteci
    Kerem Altıparmak - Akademisyen
    Kerem Kekeç - Müzisyen
    Korkut Boratav - Akademisyen
    Korkut Ertürk - Akademisyen
    Kumru Başer - Gazeteci
    Kumru Toktamış - Akademisyen
    Kuvvet Lordoğlu - Akademisyen
    Levent Akçasu - Mühendis
    Levent Üzümcü - Oyuncu
    Mazlum Çimen - Müzisyen
    Mehmet Durakoğlu - İstanbul Baro Başkanı
    Mehmet Gözcü - Yayıncı
    Mehmet Karlı - Akademisyen
    Mehmet Türkay - Akademisyen
    Mehmet Y. Yılmaz - Gazeteci
    Mehtap Doğan - Gazeteci
    Mehveş Evin - Gazeteci
    Melda Onur - SHD Başkanı
    Melek Ulagay Taylan - Belgeselci
    Menderes Samancılar - Oyuncu
    Meral Tamer - Gazeteci
    Mete Tapan - Akademisyen
    Metin Bakkalcı - Doktor
    Mevlüt İlgen - Psikolog
    Mine Kırıkkanat - Yazar
    Mine Söğüt - Yazar
    Muammer Keskin - Mali müşavir
    Mukaddes Orçun - Gazeteci
    Mural Başol - Çizer
    Murat Belge - Yazar
    Murat Timur - Van Baro Başkanı
    Murat Uyurkulak - Yazar
    Mustafa Atalay - Muhasebeci
    ​Mustafa Elveren - Eğitimci
    ​Mustafa Gazalcı - Yazar
    ​Mustafa Karadağ - Hukukçu
    ​Mustafa Paçal - Sendikacı
    ​Mustafa Sönmez - Ekonomist
    ​Mücella Yapıcı - Mimar
    Müjde Ar - Oyuncu
    Nadire Mater - Gazeteci
    Nalan Çelik - Yazar
    Namık Koyuncu - Şair
    Nazan Özcan - Gazeteci
    Nazar Büyüm - Yazar
    Nazım Alpman - Gazeteci
    Nebil Özgentürk - Belgeselci
    Necdet Saraç - Yazar
    Necmiye Alpay - Dilbilimci
    Nergiz Ovacık - Mühendis
    Nesrin Nas - Akademisyen
    Nesteren Davutoğlu - İletişim danışmanı
    Neşe Erdilek - Sosyolog
    Nevin Sungur - Gazeteci
    Nevşin Mengü - Gazeteci
    Nevzat Onaran - Gazeteci
    Nida Karabol - Yapımcı
    Nihat Durak - Yönetmen
    Nihat Falay - Akademisyen
    Nil Mutluer - Yazar
    Nilgün Ongan - Akademisyen
    Nilüfer Tapan - Akademisyen
    Nimet Tanrıkulu - İnsan Hakları Aktivisti
    Nur Sürer - Oyuncu
    Nurcan Baysal - Yazar
    Nurettin Öztatar - Gazeteci
    Oktay Belli - Arkeolog
    Onur Akın - Müzisyen
    Orhan Alkaya - Oyuncu
    Orhan Bursalı - Yazar
    Orhan Pamuk - Yazar
    Orhan Silier - Tarihçi
    Osman Elbek - Doktor
    Osman Ulagay - Gazeteci
    Oya Başak - Akademisyen
    Oya Baydar - Yazar
    Oya Ersoy - Halkevleri Başkanı
    Ozan Açıktan - Yönetmen
    Öget Tanör - Akademisyen
    Ömer Esrun - Diplomat
    Ömer Faruk Gergerlioğlu - Doktor
    Ömer Laçiner - Yazar
    Ömer Madra- Yazar
    Ömür Çınar Elçi - Akademisyen
    Özcan Alper - Yönetmen
    Özgür Mumcu - Yazar
    Özgür Müftüoğlu - Akademisyen
    Özlem Yüzak - Yazar
    Öztürk Türkoğlu - İHD Genel Başkanı
    Pınar Türenç - Gazeteci
    Polat Balkan - Antalya Baro Başkanı
    Ragıp Duran - Gazeteci
    Rahmi Saltuk - Müzisyen
    Rahmi Yıldırım - Gazeteci
    Reis Çelik - Yönetmen
    Reyan Tuvi - Yönetmen
    Rıdvan Turan - Doktor
    Rıza Türmen - Diplomat
    Romina Özipekçi - TV Programcısı
    Rona Aybay - Akademisyen
    Sadık Gürbüz - Müzisyen
    Sadun Sönmez - İş insanı
    Samet Mengüç - Doktor
    Saruhan Oluç - Gazeteci
    Sedat Ergin - Gazeteci
    Selçuk Erez - İstanbul Tabip Odası Başkanı
    Sema Bayraktar - Akademisyen
    Sema Bulutsuz - Akademisyen
    Semih Sökmen - Yayıncı
    Sema Somersan - Gazeteci
    Serap Aksoy - Oyuncu
    Serra Yılmaz - Oyuncu
    Seivç Erbulak - Oyuncu
    Sezen Aksu - Müzisyen
    Sibel Özbudun - Akademisyen
    Sibel Yerdeniz - Yazar
    Sinan Taşçı - Çizer
    Suavi - Müzisyen
    Süha Oğuzerten - Akademisyen
    Süleyman Çelebi - Sendikacı
    Şenar Yurdatapan - Müzisyen
    Şebnem Korur Fincancı - Akademisyen
    Şebnem Sönmez - Oyuncu
    Şeniz Pamuk - Psikolog
    Şerif Turgut - Gazeteci
    Şeyda Ozil - Akademisyen
    Şükran Soner - Yazar
    Şükrü Küçükşahin - Gazeteci
    Tanıl Bora - Yazar
    Tarık Tolunay - Çizer
    Tatyos Bebek - Diş Hekimi
    Tayfun Atay - Yazar
    Temel Demirer - Yazar
    Teoman Madra - Fotoğraf sanatçısı
    Tilbe Saran - Oyuncu
    Timur Soykan - Gazeteci
    Tolga Sağ - Müzisyen
    Tuğçe Tatari - Gazeteci
    Tuğrul Keskin - Şair
    Tuna Çelik - Gazeteci
    Turan Akbaş - Yazar
    Türkcan Baykal - Doktor
    Uğur Yücel - Oyuncu
    Ümit Kıvanç - Yazar
    Ünsal Ünlü - Gazeteci
    Vecdi Erbay - Gazeteci
    Vecdi Sayar - Eleştirmen
    Vedat Sakman - Müzisyen
    Veli Küçük - Adana Baro Başkanı
    Volkan Yosunlu - Oyuncu
    Yakup Kepenek - Akademisyen
    Yalçın Dal - Siyaset bilimci
    Yalçın Sadak - ELeştirmen
    Yaprak Zihnioğlu - Yazar
    Yaşar Kartoğlu - Sanat yönetmeni
    Yavuz Çelenk - Mimar
    Yavuz Oğhan - Gazeteci
    Yeşim Ustaoğlu - Yönetmen
    Yetvart Danzikyan - Gazeteci
    Yıldıray Çınar - Çizer
    Yıldız Say - Akademisyen
    Yılmaz Odabaşı - Şair
    Yunus Tonkuş - Heykeltraş
    Yusuf Doğan - Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı
    Yusuf Karataş - Gazeteci
    Yücel Tunca - Fotoğraf sanatçısı
    Yüksek Selek - Eğitimci
    Zafer Aydın - Yazar
    Zafer Kazan - Sakarya Baro Başkanı
    Zehra Arat - Akademisyen
    Zeki Tombak - Yazar
    Zeynep Erdim - Gazeteci
    Zeynep Oral - Yazar
    Zeynep Özatalay - Çizer
    Zeynep Tanbay - Koreograf
    Ziya Yergök - Gazeteci
    Zulal - Ressam
    Zülfü Livaneli - Müzisyen

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