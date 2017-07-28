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    Cumhuriyet davasında karar günü

    Damla GÜLER/İSTANBUL
    28 Temmuz 2017 - 15:08Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 18:32

    Cumhuriyet Gazetesi yazar ve çizerlerine yönelik açılan davanın ilk duruşması bugün verilecek olan ara kararla bitecek. Avukatların savunması bitti. Aranın ardından savcı mütaalasını verdi. Musa Kart dahil 5 kişi için tahliye talep etti. Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel için tutukluğun devamını istedi.

    Cumhuriyet Gazetesi davasında alınan savunmalar ve taleplerin ardından duruşma savcısı taleplere ilişkin mütalaasını açıkladı. Başsavcıvekili Hacı Hasan Bölükbaşı, gazeteci Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hakan Kara ve Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

    Savcı, Güray Öz, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Güney ve Bülent Utku'nun ise tahliyesini istedi.

    'SAVUNMA YAPMAKTAN ISRARLA KAÇINMASI'

    Savcı Hacı Hasan Bölükbaşı mütalaasında Ahmet Şık’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi için, “İddianamede belirtilen ve bir bütün olarak değerlendirilen Twitter hesabındaki paylaşımları, Cumhuriyet.com.tr de yayınlanan ve firari sanık Can Dündar’ın MİT TIR’ları haberinde olduğu gibi PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütlerinin nihai amacı doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ulusal ve uluslararası mecrada terör örgütlerine lojistik destek sağlayan, destek veren devlet olduğu yönünde algı ve izlenim yaratmaya yönelik paylaşım ve beyanları” ifadeleri ile, “Savunmasında iddianamedeki iddiaları yanıtlamaktan, esasa ilişkin savunma yapmaktan uzak, önceki paylaşım ve beyanlarına benzer içerikte beyanlarda bulunarak, iddialarla ilgili savunma yapmaktan ısrarla kaçınması, bu kapsamda suç işleme kastının yoğunluğu” gerekçelerini gösterdi.

    AHMET ŞIK’A SAVUNMASI İÇİN SUÇ DUYURUSU TALEBİ

    Savcı Bölükbaşı ayrıca, Ahmet Şık’ın yaptığı savunma ile ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasını talep ederek, “Savunmaya ilişkin olmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Yargı Organları ile yargı görevi yapanlara yönelik yapmış olduğu beyanlar ile ilgili suç unsuru bulunup bulunmadığı açısından gerekli değerlendirme yapılmak üzere gereğinin takdiri için Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulmasına” ifadelerini mütalaasında kullandı.

    BUGÜN NELER OLDU?

    Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına yönelik açılan davanın 5. ve son oturumu bugün yapılıyor. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada avukatlar ve sanıklar tahliye taleplerine ilişkin söz aldı. Söz alan avukatlardan Ali Rıza Dizdar, sanıkların özgürlüklerinin kısıtlanmasını gerektiren delillerin dosyada olmadığını söyleyerek, “Derhal beraat kararı verilmelidir” dedi. Mahkeme Başkanı ise, derhal beraat kararı koşullarının oluşmadığını belirterek bu talebi reddetti.

    Kadri Gürsel’in avukatı İlkan Koyuncu ise, müvekkilinin 9 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak, “Cemaat örgüttür diyen Kadri Gürsel sanık, Fethullah Gülen'in kitaplarını okudum diyen tanık” ifadelerini kullandı.

    BYLOCK’LU DENİLEN TELEFON KARAKOLA AİT ÇIKTI

    Hikmet Çetinkaya’nın avukatı Burak Oder ise, müvekkilinin Bylock'lu telefondan aranmış olmasının delil olamayacağını söyleyerek, “Hikmet Çetinkaya iddianameye göre Bylock'cu bir polis memuru ile görüşmüş. Numarayı aradığımız da karşımıza karakol çıktı” dedi.

    “AHMET ŞIK’IN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TALEP EDİYORUM”

    Ahmet Şık’ın avukatı Can Atalay ise, “Ahmet Şık’ın özgürlüğünü talep ediyorum” dedi. Duruşmanın devam ettiği sırada dışarıda ise “Cumhuriyet okuma eylemi” yapıldı. Ellerinde Cumhuriyet Gazetesi’nin bugünkü sayısı olan grup sesli bir şekilde gazeteyi okudu. 

     

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    Etiketler: cumhuriyet , dava , mahkeme
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