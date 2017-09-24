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    Cumhuriyet davasında 3. duruşma

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    24.09.2017 - 22:24 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 22:25

    Cumhuriyet gazetesinin çalışan ve yöneticilerinin de aralarında olduğu 20 kişi hakkındaki davanın üçüncü duruşması bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülecek. Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Emre İper, Ahmet Kemal Aydoğdu’nun tutuklu olduğu dava bugün saat 14.30’da İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.

    TANIKLAR DİNLENECEK

    Duruşmada tanıkların dinlenmesi bekleniyor. Davanın birinci ve ikinci duruşmasında Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Utku, Okur Temsilcisi Güray Öz, Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Avukat M. Kemal Güngör, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Önder Çelik, köşe yazarı Kadri Gürsel ve çizer Musa Kart, köşe yazarı Hakan Kara, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay ve muhabir Ahmet Şık, gazetenin eski muhasebe müdürü Bülent Yener, yazarlar Hikmet Çetinkaya, Aydın Engin ile Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, muhasebe çalışanı Emre İper ifade vermişti. Vakfın eski yönetim kurulu üyelerinden İnan Kıraç’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tanık olarak dinlenmişti. Davanın ilk duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda, ikinci duruşması ise İstanbul Adalet Sarayı’ndaki salon küçük olduğu gerekçesi ile Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda yapılmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri , tanık , cumhuriyet gazetesi
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