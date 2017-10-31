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Cumhuriyet coşkusu katlanarak büyüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir resepsiyon verdi.

Hürriyet Haber
31.10.2017 - 14:20 | Son Güncelleme :

Cumhuriyet Resepsiyonu’na medya, siyaset, sanat, iş ve spor dünyasından pek çok ünlü katıldı.

Cumhuriyet coşkusu katlanarak büyüyor

 



Gecenin konusu Ulu Önder Atatürk’tü
Sibel Can, Orhan Gencebay-Sevim Emre ve Emir Berke Zincidi de salona girişte tüm davetliler gibi Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Can, çıkışta şunları söyledi: “Resepsiyon, Cumhuriyet Bayramı’na yakışır şekilde titizlikle hazırlanmıştı. Gecenin ana konusu doğal olarak Cumhuriyet’i kuran Ulu Önder Atatürk’tü.”

Cumhuriyet coşkusu katlanarak büyüyor

Her yılkinden daha kalabalık
Alişan ve Ece Erken de resepsiyondaydı. Alişan, “Konu geçen yıl olduğu gibi döndü dolaştı evliliğime geldi” dedi.

Cumhuriyet coşkusu katlanarak büyüyor

Sıcak bir karşılama
Resepsiyona katılan Tülin Şahin, davetin atmosferiyle ilgili soru üzerine “Her zamanki gibi çok güzel ve aile sıcaklığında bir ev sahipliği ile karşılandık” dedi.

Cumhuriyet coşkusu katlanarak büyüyor

Ailece geldiler
Engin Altan Düzyatan, resepsiyona eşi Neslişah Alkoçlar ve kayınvalidesi Gülşah Alkoçlar ile katıldı. Ünlü oyuncu, “Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyorum” dedi.

Cumhuriyet coşkusu katlanarak büyüyor

94 yıllık gurur
Ebru Yaşar, resepsiyona eşi Necat Gülseven ile katıldı. Ünlü şarkıcı, “94 yıllık neşe ve gurur herkesin yüzünden okunuyordu” dedi.

Cumhuriyet coşkusu katlanarak büyüyor

Resepsiyon sohbeti
Muazzez Ersoy ve Sibel Turnagöl de Cumhuriyet Resepsiyonu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet etti.

Cumhuriyet coşkusu katlanarak büyüyor

Yaşasın Cumhuriyet
Hülya Koçyiğit, resepsiyonda karşılaştığı Nadide Sultan ile bir süre sohbet etti. Koçyiğit, basın mensuplarına “Birlik ve beraberlik duygusuyla kutlayacağımız nice bayramlarımız olsun. Yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu.

Cumhuriyet coşkusu katlanarak büyüyor

İzmir’den Ankara’ya
Geçen baharda İzmir’e yerleşme kararı alan İbrahim Tatlıses, bu resepsiyona katılmak üzere aynı gün Ankara’ya uçtu.

Cumhuriyet coşkusu katlanarak büyüyor

Adım atacak yer yoktu
Necati Şaşmaz ile Serkan Çağrı da resepsiyondaydı. Çağrı “Salonda adeta adım atacak yer yoktu. Ben de bu vesileyle tüm milletimizin bayramını canı gönülden kutluyorum” dedi.

Etiketler: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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