Cumhuriyet coşkusu katlanarak büyüyor

Cumhuriyet Resepsiyonu’na medya, siyaset, sanat, iş ve spor dünyasından pek çok ünlü katıldı.
Gecenin konusu Ulu Önder Atatürk’tü
Sibel Can, Orhan Gencebay-Sevim Emre ve Emir Berke Zincidi de salona girişte tüm davetliler gibi Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Can, çıkışta şunları söyledi: “Resepsiyon, Cumhuriyet Bayramı’na yakışır şekilde titizlikle hazırlanmıştı. Gecenin ana konusu doğal olarak Cumhuriyet’i kuran Ulu Önder Atatürk’tü.”
Her yılkinden daha kalabalık
Alişan ve Ece Erken de resepsiyondaydı. Alişan, “Konu geçen yıl olduğu gibi döndü dolaştı evliliğime geldi” dedi.
Sıcak bir karşılama
Resepsiyona katılan Tülin Şahin, davetin atmosferiyle ilgili soru üzerine “Her zamanki gibi çok güzel ve aile sıcaklığında bir ev sahipliği ile karşılandık” dedi.
Ailece geldiler
Engin Altan Düzyatan, resepsiyona eşi Neslişah Alkoçlar ve kayınvalidesi Gülşah Alkoçlar ile katıldı. Ünlü oyuncu, “Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyorum” dedi.
94 yıllık gurur
Ebru Yaşar, resepsiyona eşi Necat Gülseven ile katıldı. Ünlü şarkıcı, “94 yıllık neşe ve gurur herkesin yüzünden okunuyordu” dedi.
Resepsiyon sohbeti
Muazzez Ersoy ve Sibel Turnagöl de Cumhuriyet Resepsiyonu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet etti.
Yaşasın Cumhuriyet
Hülya Koçyiğit, resepsiyonda karşılaştığı Nadide Sultan ile bir süre sohbet etti. Koçyiğit, basın mensuplarına “Birlik ve beraberlik duygusuyla kutlayacağımız nice bayramlarımız olsun. Yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu.
İzmir’den Ankara’ya
Geçen baharda İzmir’e yerleşme kararı alan İbrahim Tatlıses, bu resepsiyona katılmak üzere aynı gün Ankara’ya uçtu.
Adım atacak yer yoktu
Necati Şaşmaz ile Serkan Çağrı da resepsiyondaydı. Çağrı “Salonda adeta adım atacak yer yoktu. Ben de bu vesileyle tüm milletimizin bayramını canı gönülden kutluyorum” dedi.
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