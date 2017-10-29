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    Cumhuriyet bize Ata’mızın hediyesidir

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    29.10.2017 - 13:44 | Son Güncelleme:

    Londra merkezli CHP İngiltere Birliği, Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 94’üncü yılına özel, ‘Cumhuriyet Söyleşisi’ adı altında panel düzenledi. CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme’nin açılış konuşmasını yaptığı panelde, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da konuştu.

    ETKİNLİK bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı. Açılış konuşmasında CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme, “Cumhuriyetimizin kurucusu önderimiz Atatürk’ün, milletimize bıraktığı eşsiz bir hediye olan Cumhuriyetin ilan edilmesinin 94. yılında birlikte olmanın verdiği mutluk ve coşku ile bir aradayız” dedi. 

    Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 da Samsun’a çıkmasıyla birlikte başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldıktan sonra, 29 Ekim 1923’te ilan ettiği Cumhuriyet’in, Türk milletine bıraktığı en büyük armağan olduğunu belirten Dikme, şunları söyledi:
    “Bizler, Cumhuriyetimizi korudukça ona bağlı inançlarımızla yaşadıkça daha nice Cumhuriyet Bayramları kutlayacağız. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; ulu önderimiz Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Yaşasın Cumhuriyet!..”
    CHP Çalışma Merkezi’nde üye ve vatandaşlarla toplam 7.5 saat bir arada olan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise toplantıdan çok mutlu ayrıldığını söyledi.

    Cumhuriyet bize Ata’mızın hediyesidir

    Cumhuriyet bize Ata’mızın hediyesidir

    Cumhuriyet bize Ata’mızın hediyesidir

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