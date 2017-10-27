Cumhuriyet Bayramı, Roma’da kutlandı

BÜYÜKELÇİLİK rezidansında düzenlenen resepsiyonda, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, eşi Evren Esenli, Büyükelçilik Müsteşarı Özgür Yavuzer ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Göktan Kahveci, davetlileri tek tek kapıda karşıladı. İtalyan ve Türk iş, sanat, siyaset, spor ve diplomasi camiasını bir araya getiren etkinliğe 700 civarında davetli katıldı.

CENGİZ ÜNDER DE KATILDI

Resepsiyonda, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AS Roma’da forma giyen Cengiz Ünder, davetlilerin ilgi odağı oldu. Milli futbolcu, bazı katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

İstiklal Marşı ile İtalya Milli Marşı’nın okunmasının ardından Büyükelçi Esenli, konuklara hitaben Türkçe ve İtalyanca kısa bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet’in ilanının 94’üncü yıl dönümü dolayısıyla İtalyan dostlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Esenli, Türkiye ile İtalya’nın her zaman dost, müttefik ve stratejik partner olduğunu söyledi. Esenli, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘RAHMETLE ANIYORUZ’

“Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen ve bu süreçte en büyük fedakarlığı yapan şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün burada olmamız onların büyük fedakarlığı sayesinde.”





Resepsiyonda konuklara, Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinden ikram edildi. Yabancı konukların özellikle baklava ve aşureye ilgi gösterdiği görüldü.