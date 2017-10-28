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    Cumhuriyet Bayramı Avrupa’da kutlanıyor

    AA
    28.10.2017 - 12:01 | Son Güncelleme:

    Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94’üncü yıl dönümü, Türkiye’nin yurtdışı temsilciliklerinde de kutlanıyor. Brüksel ve Paris Büyükelçilikleri ile Cenevre Başkonsolosluğu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

    CUMHURİYET Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Hakan Olcay ve eşi Mehveş Olcay’ın ev sahipliğinde Cercle Royal Gaulois’de düzenlenen resepsiyona diplomatik ve askeri erkandan çok sayıda davetli katıldı. 

    Programda, Büyükelçi Olcay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönderdiği mesajı okudu. Resepsiyonda bir konuşma yapan Olcay, Belçika ile her alanda ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde sizlerin de katkılarıyla ülkelerimiz arasında ilişkilerin daha da güçleneceğine olan inancım tamdır” dedi.

    Cumhuriyet Bayramı Avrupa’da kutlanıyor

    BÜYÜKELÇİDEN DÖNÜŞ MESAJI
    Vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutlayan Olcay, “Henüz dönüş tarihim belli olamamakla birlikte neredeyse beş yıldır sürdürdüğüm görevimin sonuna yaklaşmış bulunmaktayım. Görev sürem boyunca Belçika’da yaşayan yaklaşık 240 bin vatandaşımızın desteğini hep arkamda hissettiğimi memnuniyetle söylemek isterim. Veda etme zamanı yaklaşırken tüm vatandaşlarımıza eşim Mehveş ve şahsım adına bize gösterdikleri yakınlık için sonsuz teşekkür ederim” dedi.

    Cumhuriyet Bayramı Avrupa’da kutlanıyor

    FRANSIZ BAKAN DA KATILDI
    Türkiye’nin Paris Büyükelçi İsmail Hakkı Musa’nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Fransa Uyum Bakanı Jacques Mezard’ın yanı sıra Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu’nun Başkanı Milletvekili Stephan Teste, Türkiye’nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Türkiye’nin OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, birçok ülkenin Paris’teki diplomatları ve askeri ataşeleri ile çok sayıda davetli katıldı.
    Etkinliğin açılışında iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.
    Bakan Mezard, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin samimi ve dürüst bir zemine sahip olduğunu söyledi.

    Cumhuriyet Bayramı Avrupa’da kutlanıyor

    CENEVRE’DE YAŞAYAN TÜRKLER DE KATILDI
    Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle, resepsiyon verdi.
    Resepsiyona Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, bakanlık temsilcileri, diğer ülkelerin büyükelçileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Cenevre’de yaşayan Türkler katıldı.
    İstiklal Marşı ve İsviçre Ulusal Marşı’nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Başkonsolos Dicle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu, ardından katılımcıların bayramını kutladı.
    Resepsiyona katılan Cenevre Kantonu Meclis Başkanı Eric Leyvraz da, Türk dostu olduğunu belirterek, Türklerin bayramını kutladı. Konuşmaların ardından konuklara Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi.

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