Cumhuriyet Balosu ile eğitime destek

Türk Eğitim Derneği (TED), Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü Cumhuriyet Balosu ile kutladı. Balo, 29 Ekim Pazar günü İstanbul Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlendi. İstanbul Gelişim Orkestrası’nın sahne aldığı geceden elde edilen tüm gelir, başarılı ancak maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimine devam edebilmesi amacıyla TED’in ‘10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye’ burs fonuna aktarıldı. Bursu kazanan 33 başarılı çocuk eğitimine devam edecek.

Gecede konuşan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Bizim gibi cumhuriyet kurumu olan, çağdaşlığa inanan, milletin değerlerine saygılı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyayla rekabet etmesi gerektiğine inanan kurumların yapması gereken tek bir şey var: İyi nesiller yetiştirmek. Bu ülke hepimizin ve hiçbirimiz unutmayalım ki Cumhuriyet büyük bir çınardır. Çınarlar gövdesi güçlü olduğu kadar kökleri de güçlü ağaçlardır. Cumhuriyet kurumu olan Türk Eğitim Derneği bu çınarın köklerinden biridir” dedi.