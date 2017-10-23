Cumhuriyet altınında akılalmaz hile

Habertürk Gazetesi'nden Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre, her türlü altının sahtesini üretmeyi başaran dolandırıcılar, özellikle fiyatı 1000 lirayı bulan Cumhuriyet altınına yönelik akla gelmeyecek yollar deniyor. Sahtekârlar iki yöntemle sahte altın üretiyor. İlki ‘kalıp çıkartma.’ Cumhuriyet altınının bire bir kalıbını üreten kalpazanlar, kaplamada biraz altın kullanıp içini ise çeşitli madenlerle dolduruyor.

İkinci yöntem olan ‘oyma’da ise dolandırıcılar gerçek Cumhuriyet altınının içini oyup, altın rengine yakın olan pirinç madeni ya da gümüşle dolduruyor. Her iki yöntemde de 7.2 gram gelen Cumhuriyet altınının, yaklaşık 6 gramı çeşitli madenlerle dolarken sadece 1 gramlık kısmı gerçek altın kalıyor.

SAHTE ALTINI ANLAMANIN YOLLARI

Sahte altını anlamanın 2 yolu var. Ya altını keseceksiniz ya da mihenk taşına sürteceksiniz.

‘FARKLI BİR TINI VARDI’

Piyasadaki Cumhuriyet altınlarının % 2-3’ünün sahte olabileceğini belirten Kocaeli Kuyumcular Başkanı Nuri Koç, temmuz ayında yaşadıkları olayı şöyle anlattı: “Altından şüphelendim. Cama atıp sesi dinledim. Normal gibi gözüküyordu ama beni rahatsız eder bir tını vardı. Mihenk taşına sürdük. Kaplaması çok iyi yapılmıştı, keserek emin olduk. İçi garip bir maddeyle doluydu. Şu an piyasaya binlerce sahte altın sürülmeye çalışılıyor.”

'EN İYİ YOL KESMEK'

Konya Kuyumcular Odası Başkanı İsmail Karagöz bu işi yapanların çete olduğu görüşünde. Yakalanan kişilerin “Düğünde takıldı, arkadaşımdan aldım” gibi bahanelere sığındığını kaydeden Karagöz “10-20 tane satıyorlar. Gramı ayarlamak için pirinç veya gümüş kullanıyorlar. Çok iyi kaplama varsa mihenk taşında da anlaşılmaz. En iyi yol kesmek” dedi.

'VATANDAŞIN ANLAMASI İMKANSIZ'

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ferda Erdem, sahtecilikte özellikle son birkaç aydaki artışa dikkat çekti. Erdem “Vatandaşın anlaması imkânsız. Anadolu’yu gezerek satmaya çalışıyorlar. Altını muhakkak belgesiyle beraber alın” dedi.

‘BİLEZİKTE BİLE VAR’

İstanbul Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Tiryaki ise Türkiye genelinde ‘whatsApp’ gruplarının olduğunu ve tüm kuyumcuları haberdar ettiklerini söyledi. Sahte Cumhuriyet altınının yanı sıra bilezik ve zincirlerin bile içlerinin doldurulduğunu anlatan Tiryaki şunları söyledi: “Şikâyetler arttı. 10-15 gün önce Çukurova bölgesinde, aynı yöntemle imal edilen 15 kilo İngiliz altını ele geçirildi. Bölgede son 2 yılda toplam 70 kilo sahte altın yakalandı. Piyasaya sürülmeye çalışılan binlerce altın var.”