Cumhuriet davasında 6. oturum

İlk beş oturumu temmuz ayında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen davanın yarın yapılacak oturumunda İnan Kıraç, Alev Coşkun, Mustafa Pamukoğlu, Nevzat Tüfekçioğlu, Şükran Soner, Nail İnal, Mehmet Faraç, Rıza Zelyut, İbrahim Yıldız, Leyla Tavşanoğlu, Miyase İlknur, ve Aykut Küçükkaya’nın tanık olarak dinlenmesi bekleniyor.



İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk beş oturumun sonunda Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Musa Kart, Güray Tekin Öz, Turhan Günay, Önder Çelik ve Hakan Kara tahliye edilmiş, Ahmet Şık, Akın Atalay, Kadri Gürsel ve Murat Sabuncu’nun tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. İzmir’de önceki gün bir araya gelen basın meslek örgütleri, yarın yapılacak duruşmaya destek verilmesi ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.



ALMANYA'DAN ÖDÜL

CUMHURİYET davasında tutuklu olan gazeteci Ahmet Şık, Friedrich-Naumann Vakfı tarafından verilen Raif Bedevi Cesur Gazeteciler Ödülü’ne layık görüldü. Alman medya kuruluşu Deutsche Welle’nin haberine göre ödül, Frankfurt Kitap Fuarı kapsamında 11 Ekim 2017’de düzenlenecek törenle verilecek. Vakfın açıklamasında, bu ödülün İslam’ın etkili olduğu bölgelerde gazetecilerin gösterdiği cesaretin değerini vurgulamak ve insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için verildiği ifade edildi.



