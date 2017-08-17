Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri'nden 'Barcelona' açıklaması: Lanetliyoruz

Barcelona’da bir minibüsün kalabalığın arasına dalmasından sonra iki silahlı kişinin bir restorana girdiği duyuruldu. Barcelona'daki iki terör saldırısının ardından Türkiye'den de kınama mesajları yayınlandı.

Saldırıların ardından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Bu alçakça terör eylemini güçlü bir şekilde kınıyoruz. Ve İspanya ile dayanışma içerisindeyiz. Düşüncelerimiz ve dualarımız Barcelona ile." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan da şu açıklama yapıldı:

“Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz İspanya’yla terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.”