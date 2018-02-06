Cumhurbaşkanlığı için açık ittifak

Haftada iki kez toplanan 6 kişilik Seçim İttifakı Komisyonu, bu hafta son kez bir araya gelecek. Daha önce kamuoyuna yansıyanlar dışında, yeni olan unsurlardan biri, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapılacak ittifakın açıkça pusulaya yazılması olacak. Çalışmalar başladığında, ittifakın sadece kamuoyuna açıklanmasının yeterli olabileceği görüşünden vazgeçildi. Komisyon, ismi üzerinde ittifak olan adaylara hangi partinin destek verdiğinin pusulada görülmesine karar verdi. Buna göre, cumhurbaşkanı adaylarının isminin altına, hangi partilerin destek verdiği de yazılacak. Komisyon, yerel seçimlerde ittifak seçeneğini ise gündeminden çıkardı.

Komisyon, milletvekili seçimleri için yapılacak ittifakı seçenekli hazırladı. Siyasi partiler oy pusulasında kendi amblemleriyle ayrı sütunda, ayrı milletvekili listesiyle yer alacak. İttifak yapan partilerin amblemlerinin üstüne bir ittifak işareti konulması, ağırlıklı görüş olarak ortaya çıktı. Ancak komisyon, liderlerle yapacakları toplantıda, birden fazla seçenek götürecekler. İttifak yapan partilerin yan yana yazılması, ittifak işaretinin altta veya üstte olması gibi seçeneklerden birine liderler karar verecek.

YÜZDE 10 DEĞİŞMİYOR

İttifakın ve seçimin barajı yüzde 10 olarak kalacak. Siyasi partiler seçim öncesinde, Yüksek Seçim Kurulu’na ittifak yapacaklarını deklare edecek. Partisine oy veren seçmen, aynı zamanda ittifaka da oy vermiş olacak. İttifakın aldığı oy toplanarak bulunacak ve oran yüzde 10’un altında olursa, baraja takılmış olacak. Ancak partilerden biri yüzde 10’un altında oy alsa bile, ittifak toplamı yüzde 10’u geçerse, Meclis’e girmiş olacak.

ANA LOGO OLACAK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan da Roma temaslarını değerlendirirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle yapacağı görüşme ve seçim ittifakı çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “İttifakla ilgili arkadaşlar, bu hafta tekrar bir araya gelecekler. Şu anda görüşülen birçok şey var. İttifak modeli içinde yer alacak siyasi partilerin logoları yan yana mı olsun, ayrışık mı olsun, bunlar müzakere ediliyor. İsmi, ‘milli mutabakat’ ya da ‘cumhur ittifakı’ olabilir. İttifak bünyesindeki partilerin logoları, onların en tepesinde de ana logo olabilir. Tek bir mühür basılacak. (İttifaka girecek parti sayısı) Üç olur, dört olur. Bütün mesele milli yerli olsun.”