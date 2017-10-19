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    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanı’nın istifasını istediği Altepe, Bosna Hersek’te

    Cumhurbaşkanı’nın istifasını istediği Altepe, Bosna Hersek’te

    DHA
    19.10.2017 - 16:39 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe,dün Saraybosna’ya gitti.

    Bosna-Hersek’in bağımsızlığının 25’inci yılı ve Aliya İzzetbegoviç’invefatının 14’üncü yılı anma etkinliklerine katılacak olan Altepe’nin bu akşam veya yarın Bursa’ya dönmesi bekleniyor.

    Başkan Recep Altepe’ye yakınkaynaklar, Altepe’nin istifaya direnmek gibi bir yapısının olmadığını belirtip, "Sanıyoruzgelişmeleri bekliyor. Yapacağı bazı görüşmelerden sonra hafta içinde istifa edebilir" dediler. Ak Parti’ye yakın bazı kaynaklar ise Altepe’den sonra bu göreve gelecek isimlerin henüz netlik kazanmadığını, bu konuda Bursa Milletvekili olan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile milletvekillerinin görüşlerinin çok önemli olduğunu kaydetti.

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