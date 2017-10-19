"Cumhurbaşkanı’nın ifadeleri tanıdığım Ecevit ile bağdaşmaz"

‘TÜRKÇÜLÜK BÖLÜCÜLÜKTÜR’ SÖZÜ

“(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkçülük bölücülüktür’ sözü) Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye’deki Kürtçülük hareketinin daha iyi anlaşılması açısından bir ifade kullanıyor. Sadece Kürtçülükten bahsettiği takdirde birçok çevreden de eleştiri alacağını düşünüyor. Ama Türkçülük çok tarihsel kavramlardır. Bu milletin özellikle son 100-150 yılına varlığını koymuş olduğu kavramlardır. Kürtçülüğü izah etmek için Türkçülüğü örnek göstermek doğru değildir. Siyasi olayların içerisinde, dış çevreler ve uluslararası ilişkileri de yakından takip ediyor, bazı kavramları, bazı değişimleri fark ediyor ve onlara cevaben, onları değerlendirmek için de bazı kavramları kullanma ihtiyacı hissedebilir.

CUMHURBAŞKANI’NI DİKKATE ALIRIZ

(Ahmet Davutoğlu ile yaşanan polemik) Biz, Davutoğlu’nun sözlerini değil Cumhurbaşkanı’nın ifadelerini dikkate alırız. Devletin politikasını belirleyen o cümlelerdir diye anlarız. Fakat korsan bir referandumun tartışıldığı bir ortamda 10 maddelik, çok bilgiçliğe dayalı, sanki özel çözüm üreten cümleleri Davutoğlu’nun kullanmaması lazımdır. Doğrusu da budur. Cumhurbaşkanı’nın özellikle terörle mücadelede ortaya koyduğu tavır tutarlıdır, ülke için yararlıdır ve kararlıdır. O bakımdan MHP olarak desteğimiz tamdır ve devam edecektir.

NEZAKETSİZLİK ÖBÜRÜNDE

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, eski Başbakan Bülent Ecevit’e eski ABD Başkanı Bill Clinton karşısında el pençe divan durduğu eleştirisi) Rahmetli Bülent Ecevit ile beraber 3.5 yıl çalıştım. Cumhurbaşkanı’nın ifadeleri benim tanıdığım Ecevit ile bağdaşmaz. 57’nci Hükümet döneminde Başbakan olarak milli konulardaki hassasiyetlerini gördükten sonra o da kendine has bir anlayışla, hattı zatında dik duruşu seven bir şahsiyettir, bu bakımdan ABD’linin karşısında el pençe divan durması anlamında bir duruş değildir o. Nezaketsizlik öbüründedir. Koltuğun üzerine oturup da bir değerlendirme yapması doğru değildir. Ecevit, çok nazik bir insandır. ‘Oturuşunu düzelt’ diyeceği yerde sessiz kalmıştır.

KAPTAN, PİLOT KIYSIN...

(Müftülere nikâh yetkisi) Hiçbir sakıncası olmaz, sıkıntı da yaratmaz. Her tarafta imam nikâhlarının kıyıldığı bir ortamda kimsenin laiklik aklına gelmiyor, ama bu nikâh müessesini belli bir kayıt altına alma faaliyetini, yerden yere çalıyorlar. Müftü nikâhı kıyarsa, çok küçük yaşlara kadar devam edermiş. Öyle şey olur mu? Eleştirilerin de tutarlı olması lazım. Türkiye’nin bu sorunu çözmesi lazımdı. İhtiyaç var. Evlilik müessesesinin bir kanadını oluşturan hanımefendiler oldukça rahatsız ve şikâyetçiler. İmam nikâhını kaldıramadığınıza göre onu daha sağlıklı bir hale getirebilmek açısından ne yapmanız lazım? Gemiye binsin, Yunanistan’a giderken kaptan kıysın. Paris’e giderken, pilot kıysın. (Gülüyor) Ama Türkiye’de kalıyorsa da bırakın müftü kıysın. Müftülük müessesesi önemlidir. MHP olarak maddeyi destekliyoruz.

(Mehmet Erdoğan’ın bu konudaki şerhi) Mehmet Bey, komisyonda bir muhalefet şerhi kullanmış. Milletvekili olarak en tabi hakkıdır. Fakat parti politikası olarak kabulümüz değildir. Ama o arkadaşımız öyle görmüştür, ona da bir şey demiyoruz. Farklı düşünenler vardır. En demokratik parti MHP’dir. (Gülüyor)

(Meral Akşener) Bekliyoruz bakalım, nasıl bir yapı oluşacak. 25’inde ne yapacaklar görmek istiyoruz. Ondan sonra bir yorum ihtiyaç hissedilirse, yaparız.

CUMHURBAŞKANI’NI MHP YALNIZ BIRAKMAZ

(Cumhurbaşkanı ile görüşme ve İdlib) Şu an için Sayın Cumhurbaşkanı’nı MHP yalnız bırakmaz, terörle mücadelenin sonu alınıncaya kadar. Cumhurbaşkanı’nın kararlılığı devam ederse, bunun altından da Türkiye kalkar. MGK tavsiye kararları, arkasından Bakanlar Kurulu, arkasından da hemen uygulamalara geçme... Bu konuda, şu parti, bu parti olmaz. Bu konuda, Kemal Kılıçdaroğlu Bey’in de dahil olmasını, bugünkü politikaları desteklemesini yararlı görüyorum. Desteğimiz terörün ortadan kaldırılması, uluslararası sorunlarımızın çözülmesinde normalleşme süreci gelinceye kadar devam eder. Ondan sonrası Allah kerim. Kimseyle pazarlığımız yok.

BEŞİKTAŞ İYİ GİDİYOR

(83 Monaco, 84 Porto esprileri, Galatasaray 11 yabancı) Demek ki Misak-ı Milli sınırları içerisinde çözümü bulan tek sensin. 82, 83 tamam olmuş, 84 de geliyor. (Gülüyor) Beşiktaş iyi gidiyor. Kartallar yüksekten uçar. Galatasaray ismini değiştirsin, böyle takım mı olur canım? (Gülüyor) Şuradan bile bir 11 çıkarırız.

(Ampute Milli Takımı) Millet olarak hayran kaldık. Türkiye onları özel himayesine almalı. Her türlü ihtiyaçları karşılanmalı.”