Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Cumhurbaşkanı’nın elinden ödül aldı! Her gün 4 kişiyi işe aldı

Cumhurbaşkanı’nın elinden ödül aldı! Her gün 4 kişiyi işe aldı

Emre ÖZPEYNİRCİ
27.12.2017 - 13:52 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ‘istihdam seferberliği’ ödülü alan Ford Otosan, 9 ayında 1036 kişiye iş imkanı sağladı. Bu da ayda 111, günde 4 kişinin Ford’da çalışmaya başladığını ortaya koydu.

TÜRKİYE otomotiv sanayinin öncü şirketlerinden biri olan Ford Otosan, bu yıl ilki gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı İstihdam Şurası ve İstihdam Seferberliği Ödülleri’nde imalat sanayi sektöründe istihdamını en çok artıran 3 kurumdan biri olarak ödül almaya hak kazandı. Cumhurbaşkanı’nın elinden ödül aldı Her gün 4 kişiyi işe aldı
Beştepe’deki şurada ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e takdim edildi. Aldıkları ödülden dolayı gurur duyduklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı’nın elinden ödül aldı Her gün 4 kişiyi işe aldı

“Türkiye otomotiv sektörünün istihdam lideri Ford Otosan olarak, gelecek başarılarımızın teminatının insan kaynağımız olduğunu biliyoruz ve yenilikçi uygulamalarımızla bu değerli kaynağımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sadece bu yılın ilk 9 ayında istihdamımızı geçtiğimiz seneye göre %10’un üzerinde artırdık. 2016 sonunda 10.261 olan toplam çalışan sayımız, 3. çeyrek itibarıyla 11.297’ye ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Türkiye ihracatı liderliğimiz ve sektörde istihdama yaptığımız öncülükle ülkemiz ekonomisine katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Etiketler: gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri