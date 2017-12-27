Cumhurbaşkanı’nın elinden ödül aldı! Her gün 4 kişiyi işe aldı

TÜRKİYE otomotiv sanayinin öncü şirketlerinden biri olan Ford Otosan, bu yıl ilki gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı İstihdam Şurası ve İstihdam Seferberliği Ödülleri’nde imalat sanayi sektöründe istihdamını en çok artıran 3 kurumdan biri olarak ödül almaya hak kazandı.

Beştepe’deki şurada ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e takdim edildi. Aldıkları ödülden dolayı gurur duyduklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi:

“Türkiye otomotiv sektörünün istihdam lideri Ford Otosan olarak, gelecek başarılarımızın teminatının insan kaynağımız olduğunu biliyoruz ve yenilikçi uygulamalarımızla bu değerli kaynağımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sadece bu yılın ilk 9 ayında istihdamımızı geçtiğimiz seneye göre %10’un üzerinde artırdık. 2016 sonunda 10.261 olan toplam çalışan sayımız, 3. çeyrek itibarıyla 11.297’ye ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Türkiye ihracatı liderliğimiz ve sektörde istihdama yaptığımız öncülükle ülkemiz ekonomisine katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”