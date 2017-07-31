MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Cumhurbaşkanı'ndan CHP'li Büyükerşen'e telefon... Erdoğan bu talepte bulundu

    Cumhurbaşkanı'ndan CHP'li Büyükerşen'e telefon... Erdoğan bu talepte bulundu

    DHA
    31 Temmuz 2017 - 16:58Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 17:17

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Başkan Büyükerşen, Sayın Cumhurbaşkanı'na şehirlerde yaşanan mafyalaşma ve çeteleşmenin nedenleri ve mevcut yasal düzenlemelerdeki bazı boşluklar hakkında detaylı bilgi arz etti. Sayın Cumhurbaşkanı, Büyükerşen'den bu konudaki görüş ve düşüncelerini bir rapor halinde kendisine iletmesini istedi" denildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Temmuz Cumartesi günü yaşadığı silahlı saldırı girişimi nedeniyle bugün saat 15.00'te Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada görüşme ile ilgili şu bilgilere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Başkan Büyükerşen'den konu ile ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Başkan Büyükerşen, Sayın Cumhurbaşkanı'na şehirlerde yaşanan mafyalaşma ve çeteleşmenin nedenleri ve mevcut yasal düzenlemelerdeki bazı boşluklar hakkında detaylı bilgi arz etti. Büyükerşen konunun sadece Eskişehir ile sınırlı tutulmaması gerektiğini, şehirlerde gerek hükümet, gerek yerel yönetimlerin yapmış olduğu yatırımlarla oluşan rantların, kamu yararı yerine, yasal boşlukları fırsat bilen ve adı kanun dışı çeşitli işlerle anılan grupların eline geçtiğini, bu durumun da şehirlerde başta huzur ve güvenlik olmak üzere ciddi sorunlara yol açtığını aktardı. Sayın Cumhurbaşkanı, Büyükerşen'den bu konudaki görüş ve düşüncelerini bir rapor halinde kendisine iletmesini istedi."

    Büyükerşen saldırısının perde arkasını anlattıBüyükerşen saldırısının perde arkasını anlattı

    Büyükerşene saldıran kafe sahibinin işletmeleri kapanıyorBüyükerşen'e saldıran kafe sahibinin işletmeleri kapanıyor

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Telefon , konuşma
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri