Cumhurbaşkanı'na suikast davasında önemli gelişme

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda yapılan duruşmada, helikopter teknisyeni eski astsubaylar Aydın Özsıcak, Murat Gösterit ve Ahmet Koçan'ın ek savunmaları alındı.



Sanık Özsıcak, söz konusu olaya bilgisi olmadan ve elinde olmayan nedenlerle katılmak zorunda kaldığını iddia etti. İdari tahkikat raporunun da suçsuz olduğunu gösterdiğini öne süren Özsıcak, personel olmadığı için uçuşa katıldığını ileri sürdü.



Sanık Gösterit ise Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne Özel Kuvvetler timi gelene kadar görevin VIP uçuşu olduğunu sandığını ve telefonları kapatıldığı için ülkede yaşananlardan haberinin olmadığını iddia etti.







Uçuşta yer almasının yönergeler gereği olduğunu savunan Gösterit, "Ben olmasam da uçuş yapılabilirdi. Darbeci değilim, FETÖ'cü hiç değilim. Sadece verilen emirleri yerine getirdim. Görevin suç teşkil ettiğini bilseydim emirlere uymazdım." ifadelerini kullandı.



Sanık Koçan da göreve gönüllü olarak değil, zorunluluktan çıkdığını ileri sürdü.



Göreve personel olmadığı için yazıldığını savunan Koçan, "Beni bu göreve yazanlar görevinin başında. Ben uçuşta fazlalıktım, ağırlık olmaktan başka bir şey yapmadım. Görevin amacını öğrenseydim emirlere uymaz, helikopteri bozardım." dedi.



Sanık avukatlarının ek sunmasının ardından Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, kararı açıklamak üzere duruşmaya 4 Ekim Çarşamba gününe kadar ara verdiklerini açıkladı.