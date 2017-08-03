Cumhurbaşkanı tatbikata katıldı

Berdimuhammedov'un tatbikat klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ordusunun başkent Aşkabat'ın güneyindeki tatbikatına katıldı.

Türkmenistan devlet ajanslarında ise "devlet başkanı ona sunulan silahlarla yaptığı başarılı atışlar ile olası tehlikelere karşı ne kadar hazır olduğunu gösterdi" şeklinde ifadeler yer aldı.

Tatbikat sırasında hiyerarşik ilişkilerin zayıf tutulmasını eleştiren Berdimuhammedov, İçişleri Bakanlığına da eleştirilerde bulundu. Bu eleştirilerin sebebinin eylül ayında geçekleştirilecek olan 5. Asya Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları olduğu belirtiliyor.