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    Cumhurbaşkanı tatbikata katıldı

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 10:47Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 11:15

    Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ordusunun başkent Aşkabat'ın güneyindeki askeri tatbikatına katıldı. Komando kıyafetini giyen Cumhurbaşkanı bir asker gibi tatbikatın tüm aşamalarında yer aldı.

    Berdimuhammedov'un tatbikat klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ordusunun başkent Aşkabat'ın güneyindeki tatbikatına katıldı. 

    Cumhurbaşkanı tatbikata katıldı

    Türkmenistan devlet ajanslarında ise "devlet başkanı ona sunulan silahlarla yaptığı başarılı atışlar ile olası tehlikelere karşı ne kadar hazır olduğunu gösterdi" şeklinde ifadeler yer aldı.

    Tatbikat sırasında hiyerarşik ilişkilerin zayıf tutulmasını eleştiren Berdimuhammedov, İçişleri Bakanlığına da eleştirilerde bulundu. Bu eleştirilerin sebebinin eylül ayında geçekleştirilecek olan 5. Asya Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları olduğu belirtiliyor.

    Cumhurbaşkanı tatbikata katıldı

    Etiketler: türkmenistan , cumhurbaşkanı , tatbikat
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