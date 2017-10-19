'Cumhurbaşkanı Meclis'e talimat veremez'

“İl ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisinin verilmesi, medeni nikâh ilkesine, dolayısıyla laiklik ilkesine aykırı bir düzenleme olacaktır. Bu kanun tasarısı, tamamıyla din istismarına yönelik, gereksiz bir yasa değişikliği niteliğindedir. Cumhurbaşkanı’nın sözü ise açıkça Meclis’e talimat niteliğindedir. Anayasa’nın 7’nci maddesine göre ‘Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Bu yetki devredilemez.’ O nedenle hiç kimse, bu yetkinin nasıl kullanılacağı hakkında yasama organına emir ve talimat veremez. Meclis, emir ve talimatla çalışacak bir organ değildir.”