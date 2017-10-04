Cumhurbaşkanı İran'da... Çok önemli açıklamalar

Ruhani "İkili görüşmede çok önemli kararlar aldık. İki ülke ticareti milli para birimi ile yapacak. Bankacılık alanında alınan kararlar inşallah ünümüzdeki hafta sonuna kadar hayata geçecek. İki ülke arasında seyahatleri kolaylaştırmak ve ürün ticaretini arttırmak için çalışmalar yapılacak. Bunun için 3 gümrük kapısını 24 saat çalıştırma kararı aldık. 2’si hemen faaliyete geçecek, üçüncüsü teknik çalışmaların ardından başlayacak." dedi.

Basın açıklamasında ilk sözü alan Ruhani söyle devam etti: "İki ülke arasında yatırımcılık ilişkilerinin geliştirilmesi adına İran tarafı Türk tarafına gerekli imkanları ve destekleri sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. Türk tarafı da İran’a bunun için hazır olduğunu belirtti. Petrol ve doğalgaz konusuyla ilgili Türk tarafı İran tarafından daha fazla doğalgaz almaya hazır olduğunu bildirdi. İki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı. İran tarafı aynı zamanda Türk tarafından yatırım yapmasını istedi. Türk tarafı da yatırımlara hazır olduğunu belirtti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Aziz kardeşim Ruhani’nin davetiyle şu anda Tahran’da bulunuyoruz. Gösterilen ev sahipliğine şahsım ve ekibim adına teşekkür etmek isterim. İran halkının yüksek katılımıyla gerçekleştirilen seçim neticesinde tekrar cumhurbaşkanlığına seçilen değerli kardeşim Ruhani’yi bir kez daha tebrik etmek isterim. Zat-ı devletlerine ve heyetlerine muvaffakiyetler diliyorum. Sözlerimin hemen başında Peygamber efendimizin Allah’ın ayı olarak nitelediği Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hicri 61 yılında 10 Muharrem gününde Kerbala’da şehit edilenleri bir kez daha yad ediyoruz.



Bugün dar kapsamlı ve yüksek düzeyli 4. stratejik konsey toplantımızı gerçekten bereketli bir şekilde gerçekleştirdik. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik konuları kapsayan verimli görüşmeler yaptık.

Kurumlar aynı şekilde birbirleriyle görüşmeleri gerçekleştirdiler. Tabii Türkiye-İran arasındaki son dönemlerde üst düzey ziyaretlerin artışı inanıyorum ki ilişkilerimizi çok daha olumlu bir düzeye taşıyacaktır. Aslında yıllar önce belirlediğimiz bir 30 milyar dolar hedefimiz ticaret hacmi için vardı ama bu 10 milyar dolarda takılı kaldı. 4. Yüksek düzeyli stratejik konseyde 30 milyar dolarlık bu hedef gündemimizin ana belirleyicisi oldu. Enerjiden turizme, karayolu taşımacılığına varıncaya kadar yoğun bir şekilde arkadaşlarımızın çalışmasını teşvik ettik. Merkez Bankalarımızın riyasetinde ve bankaların kendi aralarındaki iş birliğiyle finans sektörüne bir canlılık getirme kararı aldık.

'YERLİ PARA BİRİMLERİYLE ALIŞVERİŞİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Mevcut kur baskısından kurtulmak suretiyle yerli para birimiyle alışveriş yapma sürecini hayata geçirme kararı verdik. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da ifade ettiği gibi merkez bankalarımız önümüzdeki hafta bir araya gelmek suretiyle bu anlaşmayı imzalayacaklar. Tabii aynı zamanda örneğin bankalarımızın İran’da şube açmaları, İran bankalarının Türkiye’de şubelerini zenginleştireceğini düşünüyorum.

Medeniyetler noktasında çok eski bir geçmişe sahip olan İran’a inanıyorum ki ülkemizden binlerce, on binlerce insan gelecektir. Şu anda THY olarak Türkiye’de seferlerimiz zaten bunun bir işaretidir. Turizm sektöründeki yatırımcılarımızı İran’da yatırım yapmaya teşvik ediyoruz, teşvik edeceğiz. Bölgesel sorunlar şu anda gündemimizde. Şu anda üçlü mekanizmalar şeklinde çalıştığımız Irak sorunu önümüzde ilk madde haline gelmiş durumda.

MOSSAD'LA MASAYA OTURARAK VERİLEN KARAR MEŞRU OLAMAZ

Kuzey Irak bölgesel yönetiminin gayri meşru referandumunu tanımadığımızı zaten ifade ettik. 350 km sınırla kuzeyde Türkiye, doğusunda İran, güneyinde merkezi yönetim, batısında Suriye. Kuzey Irak neyin referandumunu yapıyor? Ve kendisini İsrail’den başka tanıyan bir dünya ülkesi yok. Ve Mossad ile masaya oturarak verilen karar meşru olamaz, gayri meşrudur.

BARZANİ'YE MESAJ: 'AĞIRLAŞTIRILARAK ATILACAK ADIMLAR VAR'

Böyle bir adımı atmak inanıyorum ki Kuzey Irak yerel yönetimini yalnızlığa mahkum edecektir. İran ve Türkiye olarak bu konudaki kararlığımız bellidir. Irak’taki muhattabımız merkezi yönetimdir ve bu referandumu da kesinlikle gayrimeşru olarak telakki ediyoruz. Attığımız adımlar var. Gerek İran’ın, gerek Türkiye’nin, gerek merkezi yönetimin. Ama bundan sonra ağırlaştırılacak atılacak adımlar var. Aynı şekilde Suriye’de üçlü mekanizma var. Orada da İran, Türkiye, Suriye olarak Astana sürecini işletiyoruz. Burada da çatışmasızlık bölgesini çok çok önemsiyoruz. Dünyadaki mazlumların, mağdurların kurtuluşu için vereceğiz mücadele önemlidir.