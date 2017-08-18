Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy vermeyin dediği 3 parti Türklerden ne kadar oy alıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmeyeceğine yönelik açıklamalarının sorulması üzerine, "Şu anda Almanya neyi konuşuyor? Almanya şu anda işte 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için adeta SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak ’Türkiye’yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız’ havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya’daki bütün soydaşlarıma diyorum ki, sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD’yi ne Yeşilleri... Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye’ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya’da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir. O soylu mücadeleyi demokratik haklarını kullanmak suretiyle vermelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"1 MİLYONA YAKIN OY KULLANACAK OLAN TÜRK SEÇMEN VAR"

"Almanya’dan da Avrupa Birliği müktesebatı sürecine yönelik onların aklına da ihtiyacımız yoktur" diyen Erdoğan, "Bir defa buradaki siyasi partilerin bu mücadeleyi demokratik bir tavır içerisinde yürütmeleri lazım. Bunu yapamamışlardır.Bunu özellikle de Hamburg Zirvesi’nde de gördük. Kendileriyle bunları konuştuk, kendilerine bunları çok açık, net söylememize rağmen, oradan döndük geldik ama değişen bir şey yok. Değişen bir şey olmadığına göre orada asıl bu işi değiştirecek olan bir defa 1 milyona yakın oy kullanacak olan Türk seçmen var. Ben Türk seçmenlerimize özellikle Türkiye’ye bu denli saldıran, bu denli saygısızlık yapan bu siyasi partilere karşı sandıkta oylarını kullanırken gerekli dersi vermeleri gerekir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ALMAN BASININDA DA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Alman basınında da yankı buldu. Deutsche Welle, Cumhurbaşkanı'nın çağrısının seçimlerde ne kadar etkili olabileceğini mercek altında aldı.

"TÜRK SEÇMEN 2030'A KADAR 2 KATINA ÇIKACAK"

Haberde, "24 Eylül'de seçime giden Almanya'da 3 milyon Türkiye kökenli insan yaşıyor. Göçmen gruplar üzerinde uzman Data4U adlı düşünce araştırma kuruluşu, Almanya'da 1 milyon 250 bin Türkiye kökenli seçmen bulunduğundan yola çıkıyor. Ancak toplam 61 milyon 500 bin seçmen arasında bu küçük bir oran olarak görülüyor. Data4U'nun tahminlerine göre, 2018'den itibaren 55 bin ilk kez oy kullanacak Türkiye kökenli seçmen beklenirken, 25 bin de yeni vatandaş olmuş Türkiye kökenli seçmen olması bekleniyor. 2030 yılına kadar Türkiye kökenli seçmen sayısının 2 katına çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.

2013'TEKİ ANKET...

Haberde Data4U'nun anketine yer verilerek "2013 yılında Türk kökenlilerin yüzde 64'ü SPD'ye oy verdi. İkinci sırayı ise yüzde 12 ile Yeşiller ve Sol Parti paylaştı. Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise sadece yüzde 7 oranında oy alabildi. Türkiye kökenlilerin seçimlere katılım oranı yüzde 71,5'ti. Şu anda Türkiye kökenli 11 milletvekili Meclis'te. Bunlardan 5'i SPD'li. Yeşiller Partisi'nde ise aralarında Cem Özdemir'in de bulunduğu 3 Türkiye kökenli milletvekili görev yapıyor. Sol Parti'de 2 milletvekili yer alırken Hristiyan Birlik Partileri bünyesinde ise Cemile Giousouf (CDU) şu ana kadarki ilk ve tek Türkiye kökenli milletvekili" denildi.

Data4U'nun yöneticisi Umut Karakaş'ın "Türk kökenliler sadık birer Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçmeni" dedi, Türklerin Almanya'da daha çok sol partilere oy verdiğini belirtti.

"2 PARTİ İÇİN DURUM DEĞİŞEBİLİR"

Haberde Karakaş'ın "Türkiye'ye eleştirilerin özellikle Federal Meclis'te temsil edilen partilerden geldiği için bazı Türkiye kökenliler kendilerini Alman politikasına uzak hissedebileceği", "Türklere yönelen ve Erdoğan'a yakın olan Yenilik ve Adalet Partisi (BİG) ve Alman Demokratlar Birliği gibi küçük partilerin potansiyelini düşük görse de Berlin ve Ankara arasındaki gerginlik devam ettiği sürece bu durumun değişebileceği" görüşlerine yer verildi.

ALMANYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına yönelik, “Ülkemizin egemenliğine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir müdahale” yorumunda bulundu. RedaktionsNetzwerk'e konuşan Gabriel, "Erdoğan'ın Almanya'nın seçim kampanyasına müdahalesi, Almanya'daki insanları birbirine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor" dedi.