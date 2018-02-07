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    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da alet ettiler! Bir yalan daha...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da alet ettiler! Bir yalan daha...

    AA
    07.02.2018 - 13:46 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PYD/PKK destekçisi hesaplar, TSK'yi ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını montajlayarak "Türkiye DEAŞ'e destek veriyor" yalanıyla kara propaganda yapmaya çalıştı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Terör örgütünden Afrin için kara propaganda
    • Terör örgütünden Afrin için kara propaganda
    • Terör örgütünden Afrin için kara propaganda
    • Terör örgütünden Afrin için kara propaganda

    Terör örgütü PYD/PKK destekçisi sosyal medya hesapları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını montajlayarak kullandı. Terör örgütü yandaşları, kendi sosyal medya hesaplarından, "Türkiye DEAŞ'e destek veriyor" yalanıyla bir fotoğraf paylaştı. Türkmen muhalif bir grubun DEAŞ militanı gibi gösterilmeye çalışıldığı fotoğrafta, Türk bayrağının altına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görseli montajlandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğanı da alet ettiler Bir yalan daha...

    Cumhurbaşkanı Erdoğanı da alet ettiler Bir yalan daha...


     

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    Etiketler: Sosyal Medya , Afrin , Zeytin Dalı , yalan , son dakika
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