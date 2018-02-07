Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da alet ettiler! Bir yalan daha...

Terör örgütü PYD/PKK destekçisi sosyal medya hesapları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını montajlayarak kullandı. Terör örgütü yandaşları, kendi sosyal medya hesaplarından, "Türkiye DEAŞ'e destek veriyor" yalanıyla bir fotoğraf paylaştı. Türkmen muhalif bir grubun DEAŞ militanı gibi gösterilmeye çalışıldığı fotoğrafta, Türk bayrağının altına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görseli montajlandı.















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