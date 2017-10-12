Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize kriziyle ilgili son dakika açıklaması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize kriziyle ilgili son dakika açıklaması

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 13:36 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Valiler toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, ABD ile yaşanan vize kriziyle ilgili olarak "Çok açık, net konuşuyorum, bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. Amerika'nın, Türkiye gibi bir stratejik ortağını, bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Buna bizim 'evet' dememiz mümkün değil" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye önemli mesajlar geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

    Bir süredir ülkemiz bu coğrafyadaki bin yıllık varlığı ve bekası açısından tarihinin en kritik süreçlerinden birini yaşamaktadır. 2'nci bir kurtuluş savaşı verdiğimiz bir zaman diliminin tam ortasındayız. 

    Türkiye, içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor. Ülkemiz, tıpkı pençeleri sökülmüş bir aslan gibi ehlileştirilmek, boyunduruk altına alınmak isteniyor. Eski o pısırık Türkiye'ye alışmış olanlar, iddialı, vizyoner ve güçlü bir ülkeyi, güçlü bir Türkiye'yi hazmedemiyorlar.

    BİRİLERİNİN İLERİ GARNİZONU DEĞİLİZ

    Uzun yıllardır sadece ileri garnizon gibi görülen bir ülkenin aldığı kararları hayata geçirme iradesi göstermesini kabul edemiyorlar. Alan elden veren el durumuna gelmemiz birilerinin kabusudur.

    "SIRBİSTAN'DA HALKLA KAYNAŞMAMIZ BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMİŞTİR"

    Bunlar Sırbistan'ı falan AB arka kapısı gördüğü için "Türkiye buralara uzandı he, olmaz böyle şey. Buna karşı da bazı tedbirler geliştirmemiz gerekir" anlayışının içindeler. Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın kabinesi ile bizi karşılaması ezberleri bozan bir girişimdir. Novi Pazar'da halkla kaynaşmamız birilerini rahatsız etmiştir.

    Ülkemize yönelik çok yönlü kirli bir plan uyguluyorlar. Bu planın içinde mezhep ve etnik temelli kışkırtmalar, terör örgütlerine sahip çıkma var. Bu kanlı oyunun içinde figüran olarak PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ gibi kanlı çeteler var.

    ABD İLE VİZE KRİZİ... BU OLAYI ORTAYA ÇIKARAN BURADAKİ BÜYÜKELÇİDİR

    İşte son dönemdeki ABD ile Türkiye arasındaki vize gerginliği bunun en güzel ifadesidir. Çok açık net konuşuyorum bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. ABD’nin, Türkiye gibi bir stratejik ortağını bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Bizim buna evet dememiz mümkün değil.
    Dışişleri Bakanıma onu söyledim, 'Onların gönderdiği metnin kelimesi kelimesine aynısı onlara iade edeceksiniz' dedim. Ve 2 saat içinde biz de onlara başlattık.
    Biz bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Bunu kabul edeceksiniz.

    Ayrıntılar geliyor

    Etiketler: Valiler Toplantısı , Ankara , Cumhurbaşkanı Erdoğan , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri