Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’dan Ankara’ya döndükten sonra Cumhurbaşkanlığı’na giderken İskitler’de lastikçi esnafını ziyaret etti. Erdoğan, esnafın ricası üzerine hasta olan bir vatandaşla telefonda görüşerek acil şifa dileğinde bulundu.

Esnafın hep bir ağızdan “Bizi de götür Afrin’e başkanım. Hazırız. Allah’ın izniyle canımızı da veririz. Askerlerimize gece gündüz dua ediyoruz” sözleri üzerine Erdoğan, “Evvelallah Kemal’in takımı bir tarafa herkes ‘Bizi de Afrin’e götür’ diyor. Bu millet nasıl 15 Temmuz’da meydanlara dedik, herkes meydanlara döküldü. Şimdi de Afrin dediğimiz anda bu millet hazır” dedi.

Bunun üzerine dükkanda bulunan esnaf, “Hazırız başkanım” diye Erdoğan’a karşılık verdi. Erdoğan, ziyaretin ardından Beştepe’ye geçerek Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’i kabul etti.

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