Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme

Meclis, önümüzdeki hafta yeni başkanını seçecek. AK Parti'nin adayının kim olacağı merak konusu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın milletvekilleriyle gruplar halinde görüşme kararı almıştı.

Bu görüşme öncesi bugün sürpriz bir kararla Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti Grup Başkan vekilleriyle görüşecek. Görüşme için grup başkanvekilleri Beştepe'ye gidiyor. Gündemde hem Meclis Başkanı hem de grup başkan vekillerini seçimi olduğu belirtiliyor. (Haber7)

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