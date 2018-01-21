Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap ederek 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin "Bakıyorum teröristlerin nasıl kaçtığını görüyorum" dedi. Erdoğan, şunları söyledi:

Biz yerli ve milli bir operasyon yapacağız. Siz bizi içimizden vuracaksınız öyle mi? Nasıl dağdakileri ortaya çıkardıysak sizi de öyle bırakmayız. Rabbim Mehmetçiğimizin, polisimizin, güvenlik korucularımızın yardımcısı olsun. Dün, bugün namazlarda bütün Müslümanlar duadaydı. Afrika’da bile Müslümanlar duadaydı. Yalnız değiliz be. Her şey bir tarafta Allah bizimle beraber.

Şu anda havada, karada, cephede Mehmetçiğimizi dualarınızla yalnız bırakmayın. ÖSO’yu dualarınızla yalnız bırakmayın. Tüm gece Başbakanımız, Genelkurmay Başkanımızla temas halindeyiz. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız. Benim sizden isteği şu biz rabiamızı unutmayalım. Bu rabianın içeriği çok önemli. Burada ayrılık yok, birlik var. Tek millet var.

"DURDUK, DURDUK, DURDUK... BİR GECE ANSIZIN VURDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tofaş Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Bursa İl Kadın Kolları Kongresi’nde ise şunları söyledi:

Yıllardır Ermeni iddialarını dile getirenlere bu siyasetin değil tarihin konusudur gelin karşılıklı olarak arşivlerimizi inceleyelim dedik. Bugüne kadar bu teklifimizi kabul eden çıkmadı. Diğer iddialar konusunda da teklifimizi, yapacağız. Emin olun karşımıza çıkacak cesaretleri yok.

Ne oldu Rai’de Cerablus’ta El Bab’ta. Bizim sınırlarımızı taciz etmeyin dedik. Bunu sayın Obama’ya da söyledik. O zaman bizim bir zeytinlik projemiz vardı. Ne yazık ki beklediğimiz cevabı alamadık.

Şimdi 15 Temmuz gazileri bana haber gönderiyor, “Cumhurbaşkanımızı bize müsaade etsin Afrin’e gidelim” diyorlar. Ne dedik? 15 gündür ne dedik. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik. Tabi maalesef müttefikimiz olan bazı ülkeler “biz terör örgütüne silah yardımı yapmadık” diyorlar ama biz yaptıklarını biliyoruz görüyoruz görüntülüyoruz. Kimi aldatıyorsunuz ya. Şimdi 5 bin tırın dışında 2 bin civarında uçakla gelen silah ve mühimmat var.Biz bütün bunların takipçisi olarak durduk, durduk, durduk… Bir gece ansızın vurduk.

"HEDEFİMİZ 3,5 MİLYON SURİYELİ KARDEŞİMİZİ KENDİ TOPRAKLARINA DÖNDÜRMEK"

Dün akşam malum hava harekatıyla gereken adımlar atıldı ardından kara harekatı başladı ve devam ediyor.

Afrin yüzde 55’i ile Arapların yüzde 35 sonradan yerleştirilmiş Kürtler var. Ve yüzde 6-7 civarında Türkmenler var.

Şimdi bütün mesele Afrin’i gerçek sahiplerine teslim etmek. Hedefimiz ülkemizdeki 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi kendi topraklarına bir an önce döndürmektir.

Bu PKK’yı PYD’yi YPG’yi hiçbir tanesi kalmayıncaya kadar bunların işini bitireceğiz.

"KARŞIMIZA KİM ÇIKARSA ÇIKSIN EZER GEÇERİZ"

Sakın ha bu çağrıya kanıp da sokaklara çıkmaya kalkışanlar olursa bedelini çok ağır öderler. Bu bir milli mücadeledir kaşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz bu böyle bilinsin.

KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİ

Ana muhalefetin başındaki zat, “Yok kan dökülmesin” filan… Ya sen ne diyorsun. Böyle bir mücadele başladığı zaman burada şahadet de olur, gazilik de olur, kan da olur. Ben CHP içinde yerli ve milli kardeşlerimiz olduğunu da biliyorum. Onları da bu saflara davet ediyorum.

KKTC GAZETESİNE SERT SÖZLER

Kuzey Kıbrıs’ta bir pespaye gazete ahlaksızca bugün bir başlık atmış. Ben KKTC’deki kardeşlerimi de burada tavır almaya davet ediyorum.

Türk ordusunun Kıbrıs’tan sonra Suriye’de de bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin gereken cevabı orada vermesi lazım.

Ayrıntılar geliyor

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR