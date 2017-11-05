Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınıf arkadaşına son görev

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olan 66 yaşındaki Nebi Güdük, 7 yıldır ilik kanseri tedavisi görüyordu. 4 çocuk babası olan Güdük için cenaze töreni düzenlendi. İzmit Fevziye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan Güdük için son görevini yerine getirmek üzere Kocaeli'ne geldi.



Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, belediye başkanları, Nebi Güdük'ün ailesi ve sevenleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazı öncesinde Güdük'ün ailesine taziyede bulundu.



'İSTANBUL İMAM HATİP MEKTEBİ'NDE BERABER OKUDUK'



Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle merhum ve merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Gerek Sakarya Müftüsü İlyas kardeşim, gerekse Yusuf kardeşim aynı dönem İstanbul İmam Hatip Mektebi'nde beraber okuduk. Ve Nebi kardeşim ile aynı dönemde beraber okuduk. Tabii Nebi gerçekten cevval, sempatik bir arkadaşımızdı. Rabbim taksiratını affeyleye. Aynı şekilde Nezihe hanıma da Rabbim taksiratını affeyleye. Mekanını cennet eyleye inşallah. Bizler kazaya ve kadere inanmış insanlarız. Müslüman olarak bizim Müslüman olmayanlardan farklı olan yanımız bu. Biz ölümle birlikte malum ölmeyiz. Bizim için ölüm aslında diriliştir. Ölümü adeta öldüren insanlarız Müslüman olarak. Bu anlayışla bizler gerek Nebi kardeşimizin gerekse Nezihe hanım kardeşimizi ahirete uğurluyoruz. Rabbim kendi katında inşallah inanıyoruz ki kendilerine de amellerinin kat ve kat fazlasıyla inşallah muamelede bulunacaktır. Mekanları cennet olsun. Rabbim ailelerine sabrı cemil, ecru cezil inşallah lütfeylesin. Onlara da bizler sabırlar diliyoruz. Allah'a emanet olalım, Allah'a emanet olun" dedi.



İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Nebi Güdük'ün cenazesi memleketi Kırşehir'e gönderilecek.