Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit evine ziyaret

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, Erdoğan, Beştepe'deki mesaisini tamamlamasının ardından saat 22.00'de şehit Piyade Astsubay Özalkan'ın Sincan'daki babaevine gitti.

Taziye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Öznur Çalık, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Naci Bostancı da refakat etti.

Cumhurbaşkanı ve beraberindekileri şehidin babası Selahattin Özalkan karşıladı.

Evin yanında kurulan taziye çadırında, Özalkan ve Afrin'de şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. İndirilen hatmi şerifler, şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehidin babaevinde aile bireylerine başsağlığı dileklerini iletti.