Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki gazeteye çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "KKTC'de bir pespaye gazete, ahlaksızca bugün bir başlık atmış. Ben KKTC'deki kardeşlerimi de burada tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlık, edepsizliktir. Ben KKTC'li kardeşlerime özellikle böyle bir duruşu sergilemek suretiyle KKTC'de gereken cevabı onlara vermeleri lazım. Sadece son çeyrek yüzyıla baktığımızda dahi dün Bosna'da, Irak'ta, Filistin'de, bugün Suriye'de yaşanan katliamlar karşımıza çıkıyor. Kim bilir yarın nerelerde ne acılarla ne zulümlerle karşılaşacağımız bilmiyoruz. Bunun için kendimizi bölgemizde yaşanan hadiselerden soyutlama, onların dışında kalma gibi bir lüksümüz yoktur" dedi.

KKTC’de yüzlerle ifade edilen az sayıda satılan Afrika, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren bir karikatür yayınlamış ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği gazete aleyhinde dava açmıştı.



DENKTAŞ: ABD ELÇİLERİYLE SELFIE ÇEKTİRENLER…

Kıbrıs Barış Harekatı ile Zeytin Dalı operasyonunu ‘işgal harekatı’ diye nitelendiren gazete KKTC siyasetinden de sert tepki aldı. KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırlarını korumak adına Afrin'e başlattığı "Zeytin Dalı" harekâtının muvaffakiyet ile sonuçlanması en büyük dileğimizdir. Kıbrıs Türk Halkı olarak kalben Anavatan Türkiye ve Mehmetçiğin yanındayız" dedi. Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Afrika gazetesi başta olmak üzere Türkiye’nin operasyonunu eleştirenlere sert tepki verdi ve “Amerikan diplomatlarıyla selfie atma yarışına girenler, Türkiye’nin kendi toprak bütünlüğüne ve güvenliği için yaptığı müdahaleye saygı göstersinler” ifadelerini kullandı.



“SÖZDE BARIŞSEVERLER”



Afrika gazetesinin, Kıbrıs Barış Harekatı’nı da eleştirmesine cevap veren Denktaş, “Amerika’nın, Rusya’nın, İngiliz’in Alman’ın Suriye’ye sınırı bile yokken Ortadoğu’da cirit atmasına laf etmeyenlerin “Barışseverliği” nedense her seferinde sadece Türk Askerine karşı ortaya çıkıyor. 1974 yılında ayni Türk Ordusu, toplumsal varlığımıza yönelik Rum Saldırısına karşı “Barışsever” olup müdahale etmese bugün belki de kendi soyadımızı kendi dilimizde yazamayacaktık. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı Güney Doğu’da oynanan oyunu herkes bilmektedir” diye konuştu.

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