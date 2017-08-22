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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafına yorum: 'Sen Atatürk'ü hiç böyle gördün mü?'

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 14:28Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 14:29

    Beştepe'de muhtarlara seslenen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafını eleştirdi. "Bu benim vatandaşıma hakarettir" diyen Erdoğan, "Sen Atatürk'ü böyle atletle, yemek yerken görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu?" ifadesini de kullandı.

    Beştepe'de 39. muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü" sırasında çekilen "atletli" fotoğrafına değindi.

    Medyada yer alan bu fotoğrafı eleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
    "Sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi, Ankara'dan çıkmış İstanbul'a yürüyor. Arada sırada bir de karavana oturuyor ve atletle bir yemek yiyor. Bugün de baktım ki, bir gazete başlık atmış, 'Vatandaş falanca.' Bu benim vatandaşıma hakarettir. Benim vatandaşım böyle, hele hele bir siyasi partinin, anamuhalefetin başında olacak, çağıracak gazeteciyi, 'Gel, benim bu fotoğrafımı bir çek.' ve ondan sonra da 'Ben Atatürk'ün partisinin başıyım.' Sen Atatürk'ü böyle atletle, yemek yerken görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu? Böyle bir şey var mı?"

    O fotoğrafı nasıl çektiğini anlattıO fotoğrafı nasıl çektiğini anlattı

     

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Adalet Yürüyüşü
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