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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 16:30 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fetih bu şehrin fiziksel olarak ele geçirilmesi değil. Asıl Fetih bugün yaptığımız eserlerle bu şehre damgayı vurmaktır. Ayağa kaldırdığımız her eserle İstanbul'u yeniden fethediyoruz. Şehirlerimiz gecekonduların, zevksiz binaların istilasına uğradı. Valilerimizden, belediye başkanlarımızdan rica ediyorum, lütfen, dikey yapılaşmaya müsaade etmeyin" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediyesi Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Onlar yıktı biz ise inşa ediyoruz, ihya ediyoruz. O yıkan zihniyet hangi zihniyetti? Malum CHP zihniyetiydi. Onlar az önce izlediğiniz o güzelim eserleri yeri geldi ahır olarak kullandılar. Yıktılar onunla iftihar ettiler. Biz ise inşa ve ihya ediyor ve bugünün nesline diyoruz ki "Bak senin deden işte böyleydi. Bunları yaptı. İşte size bıraktı. Ama birileri de geldi bunları yıktı.

    BUNLARDAN HESAP SORMAYACAK MISINIZ?

    Şimdi gençlere sesleniyorum. Bunları yapıp kendi ecdadı olarak kendinden sonra gelenlere bırakanlar yanlış mı yaptılar? Onlar bıraktılar da bu yıkanlar o CHP zihniyeti doğru mu yaptı? Bunun hesabını sormayacak mısınız?

    İSTANBUL'U YENİDEN FETHEDİYORUZ

    Fetih bu şehrin fiziksel olarak ele geçirilmesi değil. Asıl Fetih bugün yaptığımız eserlerle bu şehre damgayı vurmaktır. Ayağa kaldırdığımız her eserle İstanbul'u yeniden fethediyoruz.

    ŞEHİRLERİMİZ GECEKONDULARIN ZEVKSİZ BİNALARIN İSTİLASINA UĞRADI

    Şehirlerimiz gecekonduların, zevksiz binaların istilasına uğradı. Artık şehirlerimizin çirkin binalarla kirletilmesine tahammül edemeyiz.

    DİKEY YAPILAŞMAYA İZİN VERMEYİN

    Valilerimiz, belediye başkanlarımızdan rica ediyorum; lütfen şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyelim. Bu konuda, bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır, biz buna odaklanmalıyız. Fevkalade şartların dışında buna odaklanmamız halinde şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu, çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Şehirlerimizin çirkin binalarla kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizi, yaylalarımızı çirkin yapıların istilasına izin vermemeliyiz.

    AYASOFYA DIŞINDA MEKANLAR AYNEN KORUNDU

    Bu topraklardaki tüm zenginliklere sahip çıkıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han, fetih hakkı olarak camiye çevirdiği Ayasofya dışında, diğer dinlerin mekânlarını aynen korumuştur.

    "TARİH VE KÜLTÜR CELLATLARI KOL GEZİYOR"

    Restorasyon deyince akla içimizi acıtan nice görüntü de geliyor. Tüm gayretlerimize rağmen tarih ve kültür cellatları kol geziyor. Güya aslına uygun restore edilen ama üzeri çimento ve kumla kaplanan nice eserler gördük. Asırlık taşları sökülen nice surlari binalar gördük. Her santimi el emeği göz nuru kapıları, pencereleri sökülen nice konaklar, evler gördük."

    Etiketler: Şehir
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