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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Kralı Felipe'ye taziye mesajı

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 01:13Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 01:15

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barcelona'daki terör saldırısıyla ilgili olarak İspanya Kralı 6. Felipe'ye taziye mesajı gönderdi.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur terör saldırısını kınadığı mesajında, olayda çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

    "Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha gözler önüne seren ve sadece İspanya’ya değil, tüm insanlığın ortak değerlerine yöneltilmiş olan bu saldırıları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dost İspanya halkının acısını yürekten paylaştığını ve müttefik İspanya ile bu zor gününde tam bir dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

    Kral 6. Felipe'nin şahsında tüm İspanyol halkına taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaralılara acil şifalar dilediği kaydedildi.

    Etiketler: Barcelona terör , Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , ispanya krallığı
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