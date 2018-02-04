Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havalimanında son dakika açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis'in Kudüs tavrını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla çalışma yemeğinde bir araya geleceğini ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüşeğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Özellikle Kudüs konusundaki tavrını memnuniyetle karşıladık. Kendisi ile bir kaç telefon görüşmem oldu. Yapacağımız görüşmelerde Filistin, Kudüs, Suriye, mülteci konularını da ele alacağız.

Terör örgütlerinin eylemleri ile bu tür ırkçı saldırılar arasında hiç bir fark yoktur. Türkiye zulme uğrayan herkesin sığınağı olmuş bir ülkedir. Hiç bir sıkınrtı olmadan, ibadetlerini serbestçe yerine getirebiliyorlar. Biz bu özgürlüğü korumakta kararlıyız.

İtalya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile de bir araya geleceğim. İtalya ikili ilişkilerimizin mükemmel olduğu bir dost ülkedir.

Görüşmelerimizde siyaset, ekonomi ve savunma sanayi konularını masaya yatıracağız.

Türkiye asırlardır inançlarından dolayı saldırıya uğrayanların sığınağı olmuştur. Biz ülkemizdeki özgürlük ortamını korumakta ve güçlendirmekte kararlıyız. Bu yüzden Vatikan'a yapacağım ziyaret çok önemlidir.

Ülkemizin DEAŞ ve PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlarda muhataplarımızı bilgilendireceğiz. Ayrıca bölgedeki gelişmeleri ele alacağız.

Zeytin Dalı Harekatı'nda sağlanan başarıları ve son durum hakkında bilgi vereceğiz.

Roma'ya ziyaretim sırasında İtalya'nın önde gelen iş çevreleriyle de bir araya geleceğiz.

CHP KONGRESİ

Kongreler siyasi partilerin kendi iç meselesidir. Burada dört beş aday konuşulurken iki aday düştü. Seçimi kaydeden kişinin yaptığı açıklamalar kongrenin içeriğini tanımlıyor. CHP’nin kongresiyle ilgili hiçbir yorumumuz olamaz.

BAHÇELİ'NİN CHP'YE ÖSO TEPKİSİ

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü konuşmasında 'CHP Zeytin Dalı Operasyonu'nu sulandırıyor. Zamanında YPG'yi, PYD'yi de terörist olarak görmemişlerdi ama bugün ÖSO'yu terörist olarak niteliyorlar.' dedi. Sizin bu operasyon sürecinde CHP'nin tavrı ve Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili yorumunuz nedir?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:



"Öncelikle ben Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını aynen paylaşıyorum. CHP'nin baştan itibaren yaklaşımı ne millidir ne yerlidir. CHP'nin yaklaşımı tamamıyla terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. YPG'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PYD'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PKK'nın yaklaşımı neyse aynı şekilde CHP'nin yaklaşımı da odur. Nitekim genel başkan yardımcılarının yaptığı açıklamaları gördük. Bunun dışına il başkanlığına getirdikleri kişilerin yaptıkları açıklamaları gördük. Verdiği akla baktığınız zaman ne diyor? Suriye'nin terörist başı, başındaki kişiyle bize görüşme tavsiye ediyor. Bu ne menem iştir ya. 1 milyon insanın ölümüne neden olmuş olan bir kişiyle bizi bir araya getirme gafletinde, cehaletinde bulunacak bir adam. Bunun siyasette yeri ne olabilir? Şu anda bizim Zeytin Dalı Operasyonumuzu sulandıran, buna bu kadar uzaktan duran bir kişinin Türk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabı zaten milletim verecektir. Şu anda şehitlerimizin ruhaniyeti onu akan kanlarda da boğacaktır. Bu nasıl bir yaklaşım? Sen bu şehitlerimiz görmüyor musun? Bu şehitlerimiz niye gidiyor oraya? Nereye gittiklerinin adresini herhalde sana soracak halleri de yok. Sen gittiğin, gideceğin yer belli. Benim şehidimin de gideceği yer, gittiği yer belli. Ben, Sayın Bahçeli'nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum."

935 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, inandıkları yolda kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Az öncesi itibarıyla 935 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabii ki bu arada şehitlerimiz de oluyor. Şunu unutmayalım ki korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler Bay Kemal'in falan yapacağı işler değil. Bu işler, bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir." dedi.



Anadolu'yu dolaştığını ve dolaştığı yerlerde halkın olaylara yaklaşımını gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Aradığım şehit annelerinin, babalarının yaklaşımını görüyorum, 'Gönderin, biz gidelim.' diyorlar. Kongrelerdeki bütün gençlerimiz, hamdolsun, tabanımız 'Bizi de Afrin'e gönder.' diyor. Böyle bir ruh var. Bay Kemal bu ruhtan nasipsiz." diye konuştu.



NETLEŞTİĞİNDE TÜM DÜNYA İLE PAYLAŞIRIZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 şehit verdiğimiz tankı vuran silahı ateşleyen teröristler bu silahı hangi ülkeden aldı? Bu silahın ait olduğu ülkeye dair bilgi var mı?" sorularına, "Bu konuda elimize gelen bilgiler yok değil, var. Var ama nihai neticeyi almadan bunu açıklamak doğru olmaz. Yarım saat kadar önce Sayın Genelkurmay Başkanımızla da konuştum, 'Elimizde bazı bilgiler var fakat kesinleştirmeden böyle bir açıklama yapmamız doğru olmaz.' diyor. Tahminler var, tahminleri benle paylaştılar. Ama şu anda bunları açıklamak doğru olmaz düşüncesindeyim. Öyle veya böyle bunu veren kim olursa olsun teröristlerle beraber demek ki bu yolda yürüyorlar. Bunlar netleştiği zaman da bunu biz tüm dünyayla paylaşırız." karşılığını verdi.